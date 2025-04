Velletri, controlli in attività commerciali: maxi sequestro di frutta e verdura

Velletri – Questa mattina, tra le ore 09:30 e le ore 12:30, due squadre del Comando della Polizia Locale di Velletri, in collaborazione con due squadre dei Carabinieri NAS di Roma, hanno effettuato una serie di controlli su attività di rivendita di frutta e verdura, come previsto dagli accordi preventivi in materia di sicurezza alimentare.

I controlli

L’intervento ha portato a importanti risultati in termini di contrasto alle irregolarità nel settore, con il sequestro di ingenti quantità di merce esposta a rischi per la salute dei consumatori.

Durante il controllo sono state ispezionate diverse attività commerciali. In un esercizio in piazza Cairoli è stata emessa una sanzione ai sensi del D. Lgs. 193/2007, e sono stati sequestrati circa 300 kg di frutta e ortaggi, risultati esposti ad agenti inquinanti. All’interno di un altro esercizio in viale Roma, è stata emessa una sanzione per la mancata registrazione Haccp e, inoltre, è stata applicata una sanzione ai sensi del D. Lgs. 193/2007, con il sequestro di circa 160 kg di frutta e ortaggi esposti a rischio di contaminazione. Un ulteriore esercizio commerciale, situato in via delle Mura, ha ricevuto una sanzione per la mancata registrazione Haccp.

I controlli sono proseguiti nelle attività del territorio e la merce sequestrata, per quasi una tonnellata, è stata affidata a un mezzo della Volsca Ambiente per la successiva distruzione, al fine di garantire la tutela della salute pubblica. Il Comando della Polizia Locale di Velletri continuerà a monitorare le attività commerciali del territorio per garantire che vengano rispettate le normative sanitarie e di sicurezza alimentare, in stretta collaborazione con le forze dell’ordine e le autorità competenti.

Le dichiarazioni del Primo Cittadino e dell’Assessore al Commercio

“Dopo una riunione con l’Asl e il Comandando della Polizia Locale è stato ritenuto fondamentale effettuare questo intervento, volto alla salvaguardia della salute dei nostri cittadini e a garantire il rispetto delle normative sanitarie. Per tale ragione l’Amministrazione collabora attivamente con le Forze dell’Ordine, come i Carabinieri NAS di Roma, per garantire la qualità dei prodotti venduti sul nostro territorio e la sicurezza alimentare. Inoltre, è fondamentale che le attività commerciali, oltre a rispettare le normative sanitarie, contribuiscano anche al mantenimento del decoro pubblico e alla prevenzione del degrado urbano”. – Hanno dichiarato il Sindaco Ascanio Cascella e l’Assessore al Commercio, Paolo Felci.

Per dovere di cronaca, e a tutela di eventuali indagati in caso di indagini, ci teniamo a ricordare che quanto detto non equivale a una condanna. Le prove si formano in Tribunale e l’ordinamento giudiziario italiano prevede comunque tre gradi di giudizio. Resta dunque valida la presunzione di non colpevolezza degli indiziati.