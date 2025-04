Programmi in TV stasera: ecco la Guida televisiva alla programmazione in prima, seconda e terza serata di oggi, 10 aprile 2025: scopriamo insieme quali sono i film in onda, ma anche cosa c’è da vedere in televisione.

La programmazione dei canali sul digitale terrestre di oggi

Vediamo quali sono i programmi con la mini guida TV ai film, e non solo, di stasera, 10 aprile 2025, in onda in prima, in seconda e terza serata.

Guida TV ai programmi in onda stasera, 10 aprile 2025: la lista completa

Rai 1

20:00 TG 1

20:30 Cinque Minuti

20:35 Affari tuoi

21:30 Che Dio ci aiuti – S8E11 – Aiutami

22:25 Che Dio ci aiuti – S8E12 – Rewind

23:25 Porta a Porta

23:55 TG1 Sera

00:00 Porta a Porta

Rai 2

20:30 TG2 20.30

21:00 TG2 Post

21:20 Blue Bloods S14E7 – Sfida all’intelligenza artificiale

22:07 Blue Bloods S14E8 – La trappola

22:57 Blue Bloods S14E9 – Rapporti difficili

23:40 Come ridevamo

00:35 Generazione Z

Rai 3

20:00 Blob

20:15 Fin che la barca va

20:40 Il cavallo e la torre

20:50 Un posto al sole – EP6674

21:20 Splendida Cornice

00:00 TG3 Linea Notte

01:00 Meteo 3

01:05 TG Magazine

Rete 4

20:29 4 di sera

21:23 Dritto e Rovescio

00:56 Drive up 2025

01:12 Found

Canale 5

20:00 TG5

20:39 Striscia la notizia

21:35 Amore + iva – spettacolo checco zalone

23:56 TG5

00:42 X-style

Italia 1

20:34 NCIS – Unità Anticrimine

21:24 Bullet Train – PrimaTv

23:59 Matrix Resurrections

LA7

20:00 Tg La7

20:35 Otto e mezzo

21:15 Piazza Pulita

01:00 Tg La7

TV8

20:30 Europa e Conference League Prepartita

21:00 UEFA Europa League

23:00 GialappaShow – Anteprima

23:05 GialappaShow

NOVE

20:30 Don’t Forget the Lyrics

21:30 Only Fun – Comico Show

00:05 Che tempo che fa – Il tavolo

20 — Venti

20:13 THE BIG BANG THEORY

21:11 La mummia

23:39 47 Ronin

Rai 4

20:34 Criminal Minds XII ep.10

21:19 After Earth

23:00 Hitman: Agent 47

00:35 Criminal Minds XII ep.10

01:23 Anica appuntamento al cinema

Iris

20:14 Walker Texas Ranger

21:17 L’ultimo Boy Scout – Missione sopravvivere

Rai 5

20:12 Pagine – Il dottor Zivago

21:04 Muti/Aquileia – Concerto per la pace

22:40 Rock Legends: Diana Ross and The Supremes

23:03 Piper Generation – Beat, Shake & Pop Art negli anni Sessanta

00:19 The Great Songwriters: Linda Perry

01:05 Rai News Notte

01:07 Edvard Munch. Un grido nella natura

Rai Movie

21:10 The Fabelmans

23:45 Nuovo Cinema Paradiso

Rai Premium

21:20 Il circolo degli inganni

22:55 Quando l’amore ci mette la zampa

Cielo

20:00 Affari al buio

20:30 Affari di famiglia

21:20 In ordine di sparizione

23:30 Ecstasy

01:05 Colombia: l’altra faccia del piacere

Twentyseven

21:18 Io vi dichiaro marito e… marito

23:37 Assassinio sul Nilo

01:58 Hazzard

TV2000

20:00 Santo Rosario da Cascia

20:45 TG 2000

21:10 Un anno con Godot

23:00 Guerra e Pace

23:25 Io, Daniel Blake

LA7d

20:15 Ci vediamo in tribunale

21:15 Memorie di una geisha

23:50 I ragazzi stanno bene

01:50 This Is Us

La 5

20:12 Uomini e donne

21:38 Una pazza giornata a New York

23:30 New York Academy

Real Time

20:30 Casa a prima vista

21:30 Vite al limite: e poi

23:30 Vite al limite

Cine34

21:00 Karol, un Papa rimasto uomo

00:50 Il signor Quindicipalle

Focus

20:34 Enigmi alieni 15 – PrimaTv

21:25 Storie segrete – PrimaTv

22:12 Abusir: La necropoli dei misteri

00:13 Freedom – Oltre il confine

Giallo

21:10 Vera

23:10 I misteri di Brokenwood

01:10 I misteri di Murdoch

TOP Crime

20:17 The mentalist

21:15 Found – PrimaTv

23:02 C.S.I. Miami

Italia 2

20:17 Due uomini e 1/2

21:15 Grindhouse – A prova di morte

23:43 Dragonheart

DMAX

21:25 I pionieri dell’oro

01:15 Real Crash TV

Rai Storia

20:00 EVENTI Colonna sonora Rota Fellini

20:05 Filler Speciale Aldo Moro 10/4/78 Tg2 Studio Aperto

20:10 Il giorno e la storia

20:30 Passato e Presente – Cuore, il libro degli italiani – 12/04/2024

21:10 5000 anni e + Creta, la fine di un mondo

22:10 La scelta giusta Polizia nella Resistenza

22:25 a.C.d.C. Gli Stuart. Un regno di sangue p. 4 La gloriosa rivoluzione

23:15 Cronache eroiche – Eneide 1: il profugo

23:45 Cronache di donne leggendarie Hatshepsut e Nefertiti: l’Egitto delle regine

00:20 Rai News Notte

Mediaset Extra

21:11 The Couple (in diretta)

