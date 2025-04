Albano Laziale – Alle ore 06.00 di oggi, 10 aprile, la sala operativa dei Vigili del Fuoco del comando di Roma ha inviato ad Albano laziale in Via Firenze la Squadra di Marino 15/A, con al seguito l’autobotte 32/A il Carro autoprotettori ed il Capo Turno Provinciale per un incendio.

Albano, l’intervento dei Vigili del Fuoco: fiamme in un appartamento

Le fiamme sono divampate in una abitazione al piano terra di una palazzina di due piani. All’arrivo dei soccorritori, è stata tratta in salvo una donna di 39 anni che è stata trasportata in ospedale dal personale sanitario del 118 per una forte intossicazione; all’interno dell’appartamento è stato rinvenuto, in una stanza, il corpo senza vita e ormai bruciato, del padre di anni 69.

Una volta terminato lo spegnimento l’abitazione è stata messa a disposizione dell’Autorità Giudiziaria, per le indagini.

Potrebbero seguire aggiornamenti.