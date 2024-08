Ad Albano Laziale, nel centro Benessere Amesté da Daniele Aldrighetti e Vanessa Rizzo, si potrà tornare indietro nel tempo. I proprietari, infatti, si sono ispirati alle storiche vasche ghiacciate delle terme nell’Antica Roma: ecco tutti i dettagli.

Ad Albano Laziale si potrà tornare nell’antica Roma grazie alla pratica del Frigidarium: ecco tutti i dettagli dal centro benessere Amesté

Il Frigidarium era praticato dalla seconda legione romana nelle terme di Cellomaio, nell’attuale centro storico di Albano Laziale. Si tratta di un esempio significativo dell’architettura termale romana, che riflette non solo la funzionalità degli spazi, ma anche la loro importanza nella vita sociale e culturale dell’epoca.

Questo ambiente era progettato per rinfrescare i visitatori dopo aver trascorso del tempo nelle calde acque del Calidarium, la sala calda delle terme. La temperatura fresca del Frigidarium era un elemento chiave per il benessere fisico, poiché il passaggio tra temperature diverse stimolava la circolazione sanguigna e contribuiva a un senso di vitalità. Le vasche erano spesso realizzate in marmo o pietra, con decorazioni elaborate che esprimevano il gusto estetico dei romani.

Inoltre, le terme romane non erano solo luoghi per il bagno, ma anche centri vitali per la socializzazione. All’interno del Frigidarium, i legionari e i cittadini si riunivano per conversare, discutere affari o semplicemente per godere della compagnia reciproca. Questa interazione sociale era fondamentale in una società in cui le reti di contatto e le relazioni personali giocavano un ruolo cruciale.

Il sito di Cellomaio, con il suo Frigidarium, offre così una visione affascinante della vita quotidiana nell’antica Roma, evidenziando come i romani considerassero il benessere fisico e le interazioni sociali quali elementi essenziali della loro esistenza. La conservazione e lo studio di queste strutture continuano a fornire importanti informazioni sullo stile di vita, le pratiche culturali e le innovazioni architettoniche dell’epoca romana.

Tutto questo è stato rivisitato unicamente dal centro Benessere Amesté da Daniele Aldrighetti e Vanessa Rizzo che, cercando di far rivivere le emozioni dell’epoca romana, rievocano così il fascino dell’antica città di Roma.

