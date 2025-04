Programmi in tv stasera: la guida TV di oggi

Programmi in TV stasera: ecco la Guida televisiva alla programmazione in prima, seconda e terza serata di oggi, 9 aprile 2025: scopriamo insieme quali sono i film in onda, ma anche cosa c’è da vedere in televisione.

La programmazione dei canali sul digitale terrestre di oggi

Tra sport, serie tv, lungometraggi, varietà e reality show, di certo non mancherà l’intrattenimento. Seguirete qualcosa sul digitale terrestre o preferirete vedere le piattaforme di streaming? Vediamo quali sono i programmi con la mini guida TV ai film, e non solo, di stasera, 9 aprile 2025, in onda in prima, in seconda e terza serata.

Guida TV ai programmi in onda stasera, 9 aprile 2025: la lista completa

Rai 1

20:00 TG 1

20:30 Cinque Minuti

20:35 Affari tuoi

21:30 Una commedia pericolosa

23:25 Porta a Porta

23:55 TG1 Sera

00:00 Porta a Porta

Rai 2

20:30 TG2 20.30

21:00 TG2 Post

21:20 Mare fuori – S5E5 – Strade perdute

22:25 Mare fuori – S5E6 – Il labirinto delle verità

23:25 Linea di confine – Francesco Cossiga

00:50 Storie di donne al bivio Mercoledì

Rai 3

20:00 Blob

20:15 Fin che la barca va

20:40 Il cavallo e la torre

20:50 Un posto al sole – EP6673

21:20 Chi l’ha visto?

00:00 TG3 Linea Notte

01:00 Meteo 3

01:05 TG Magazine

Rete 4

20:29 4 di sera

21:24 Fuori dal coro

00:58 Sorelle assassine

Canale 5

20:01 TG5

20:39 Striscia la notizia

21:36 Tutto quello che ho – PrimaTv

23:49 TG5

00:36 L’assistente della star

Italia 1

20:34 NCIS – Unità Anticrimine

21:27 Kingsman: Secret Service

00:11 Noi

LA7

20:00 Tg La7

20:35 Otto e mezzo

21:15 Una giornata particolare

23:40 Barbero risponde

00:10 Tg La7

00:20 Otto e mezzo

TV8

20:20 Tv8 Champions Night

21:00 Champions League

23:00 Tv8 Champions Night

NOVE

20:30 Don’t Forget the Lyrics

21:30 La maschera di Zorro

00:05 Pelham 1 2 3 – Ostaggi in metropolitana

20 — Venti

20:14 THE BIG BANG THEORY

21:09 47 Ronin

23:30 Zack Snyder’s Justice League

Rai 4

20:33 Criminal Minds XII ep.9

21:19 S.W.A.T. S1E7 – Il futuro non è scritto

22:04 S.W.A.T. S1E8 – Mireya

22:46 S.W.A.T. S1E9 – Mondi diversi

23:30 Sezione 8

01:10 Criminal Minds XII ep.9

Iris

20:13 Walker Texas Ranger

21:14 Salvate il soldato Ryan

00:26 Red Dragon

Rai 5

20:22 Pagine – A sangue freddo

21:15 Art Night Puntata 11 – Da Cimabue a Giot

22:15 Come ridevamo – Puntata del 03/04/2025

23:06 Franco Battiato in tournée

00:15 Rock Legends: Ray Charles

00:39 Alicia Keys Live in Los Angeles

01:35 Rai News Notte

Rai Movie

21:10 La tela dell’assassino

22:50 Movie Mag

23:25 Sommersby

01:20 Tootsie

Rai Premium

21:20 Stasera tutto è possibile – Puntata del 08/04/2025

00:10 Crociere di nozze – Siviglia

01:45 Storie italiane

Cielo

20:00 Affari al buio

20:30 Affari di famiglia

21:20 Kill Bill – Volume 1

23:25 La felicità nel peccato

01:00 The Deuce – La via del porno

Twentyseven

21:17 Assassinio sul Nilo

23:45 In Good Company

01:46 Hazzard

TV2000

20:00 Santo Rosario da Cascia

20:45 TG 2000

21:10 Di Bella sul 28

22:30 Soul

23:00 Joyeux Noël – Una verità dimenticata dalla storia

00:30 La compieta preghiera della sera

LA7d

20:15 Ci vediamo in tribunale

21:15 The Butler – Un maggiordomo alla Casa Bianca

23:40 L’amore non dorme mai

01:35 This Is Us

La 5

20:10 Uomini e donne

21:38 Partnerperfetto.com

23:45 Friends with Kids

01:52 The Couple (in diretta)

Real Time

20:30 Casa a prima vista

21:30 The Golden Bachelor – Non è mai troppo tardi per innamorarsi

23:00 Take My Tumor – Chirurgia estrema

00:55 L’uomo di 450 kg

Cine34

21:00 Tu mi nascondi qualcosa

22:50 Volesse il cielo

00:37 Colpo di fulmine

Focus

20:33 Enigmi alieni 15 – PrimaTv

21:26 Predatori e prede – L’eterna sfida – PrimaTv

23:21 Hot Roads – Strade di fuoco

01:22 Monte Saint Helens – L’eruzione del secolo

Giallo

21:10 Capitaine Marleau

23:10 Vera

01:10 I misteri di Murdoch

TOP Crime

20:15 The Mentalist

21:14 Law & Order: Unità Speciale

22:06 Law & Order: Organized Crime

23:00 C.S.I. Miami

00:59 Chicago P.D.

Italia 2

20:17 Due uomini e 1/2

21:15 Dragonheart

23:22 THE BIG BANG THEORY

01:45 One Piece

DMAX

21:25 Falegnami ad alta quota

23:15 WWE NXT

00:10 Quei cattivi vicini

Rai Storia

20:10 Il giorno e la storia

20:30 Passato e Presente – Alessandra Kollontaj, l’aristocratica bolscevica – 09/04/2025

21:10 Mai + trasmessi 1978 – L’altra New York di Isabella Rossellini

22:05 Il rifugio delle anime. Storia di Natuzza Evolo

23:00 La versione di Anita

23:55 5000 anni e + Rapa Nui, indagine su una catastrofe

00:55 Rai News Notte

01:00 Il giorno e la storia

Mediaset Extra

21:10 The Couple (in diretta)

Foto di repertorio