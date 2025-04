Roma – I Carabinieri della Compagnia di Roma Piazza Dante hanno segnalato alla Procura della Repubblica per i Minorenni tre ragazzi di 13, 15 e 17 anni, gravemente indiziati dei reati di detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio e porto abusivo di armi od oggetti atti ad offendere.

In particolare, nel primo pomeriggio, i Carabinieri del Nucleo Operativo della Compagnia di Roma Piazza Dante hanno sorpreso i tre giovani all’interno dei giardini del parco di Colle Oppio, a pochi passi dal Colosseo, mentre erano intenti a tagliare e confezionare in piccole dosi, con del cellophane, diversi frammenti di hashish.

A seguito di un controllo più approfondito, i Carabinieri hanno rinvenuto e sequestrato complessivamente 9 involucri in cellophane contenenti hashish, un bilancino di precisione e uno di loro è stato anche trovato in possesso di un coltello con evidenti tracce della sostanza stupefacente, utilizzato per suddividerla in dosi.

Si precisa che considerato lo stato del procedimento, indagini preliminari, gli indagati devono intendersi innocenti fino ad un eventuale accertamento di colpevolezza con sentenza definitiva.