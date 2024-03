Prosegue, senza sosta, l’attività di contrasto ai fenomeni di degrado urbano portata avanti dalla Polizia Locale di Roma Capitale.

Roma, operazione antidegrado ai piedi della Domus Aurea a Colle Oppio: smantellato insediamento abusivo

E’ terminato poco fa l’ultimo degli interventi, con gli agenti del I Gruppo Centro Storico, che hanno effettuato un’operazione di recupero di un’area verde situata ai piedi del Parco del Colle Oppio, in via Giovanni Mario Crescimbeni, poco distante dalla Domus Aurea, in cui era stato creato un insediamento abusivo.

Oltre alla presenza di una baracca allestita con lamiere, coperte ed altri materiali di fortuna, i dimoranti, non trovati sul posto al momento dell’intervento, avevano sbancato parte del terreno, ubicato sulla china di una piccola collina, per renderlo pianeggiante e, dunque, maggiormente fruibile.

L’intervento della Polizia Locale ha permesso di ripristinare il decoro nell’area, con il completo smantellamento dell’insediamento.

Le operazioni sono avvenute con l’ausilio del personale AMA che, intervenuto con ben 5 mezzi, necessari per la rimozione di una consistente quantità di rifiuti e giacigli, ha provveduto a ripulire il sito.

Segui i nostri canali Casilina News su WhatsApp e su Telegram per tutte le ultime notizie di cronaca, e non solo