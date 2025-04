Roma, morto il 13enne ferito da un colpo di pistola

Roma – Drammatico aggiornamento: morto il ragazzino di 13 anni ferito da un colpo di pistola alla testa.

Non c’è stato nulla da fare per il ragazzino ferito alla testa da un colpo d’arma da fuoco: il decesso è avvenuto nella mattinata di oggi, 7 aprile 2025, verso le 6:00, al San Camillo. Il 13enne era arrivato in ospedale in gravissime condizioni nella serata di sabato scorso.

Sulla vicenda indaga la Polizia: potrebbero seguire aggiornamenti.

