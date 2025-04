Roma – Dramma nella serata di ieri, 5 aprile 2025: un ragazzino è in condizioni gravissime a causa di una ferita d’arma da fuoco.

Roma, 13enne ferito da un colpo d’arma da fuoco: è gravissimo. Indagini in corso

Stando ad una prima ricostruzione, un ragazzino di 13 anni è arrivato in gravissime condizioni all’ospedale San Camillo di Roma con una ferita d’arma da fuoco alla testa intorno alle 23:00 di ieri.

Al momento non si esclude nessuna ipotesi, come quella dell’incidente. In casa sarebbe stata rinvenuta un’arma regolarmente detenuta. Indagini in corso sulla vicenda: potrebbero seguire aggiornamenti.

Foto di repertorio