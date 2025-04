Furto in appartamento a Colleferro: ladri inseguiti, fermato uno dei due malviventi

Colleferro – Furto in appartamento: fermato uno dei due soggetti durante un tentativo di fuga, si cerca il complice. Ecco cosa è successo.

Colleferro, ladri inseguiti dalla Polizia di Stato dopo il furto in un appartamento: la segnalazione da un cittadino

In seguito ad una segnalazione al 112 per un furto in atto, la Polizia di Stato è intervenuta sul posto. Il richiedente aveva udito dei rumori provenire da un appartamento, disabitato in quel momento.

All’arrivo della volante del Commissariato di Colleferro, due soggetti si sono dati alla fuga e, dopo un breve inseguimento, gli agenti sono riusciti a raggiungerne uno. Successivamente identificato per un soggetto già noto per reati specifici, l’uomo è stato tratto in arresto e posto a disposizione dell’A.G.

Potrebbero seguire aggiornamenti sulle indagini.

Foto di repertorio

