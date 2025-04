Colleferro, un diserbante naturale per mantenere il decoro urbano

Colleferro – Si è svolta nel primo pomeriggio di oggi, 4 aprile 2025, la conferenza stampa per illustrare una nuova iniziativa promossa dall’amministrazione comunale per il mantenimento del decoro urbano e la pulizia delle strade.

La conferenza stampa

Il progetto è stato illustrato dal Vice Sindaco e Assessore all’Ambiente, Giulio Calamita, che ha spiegato la novità introdotta nel piano di diserbo urbano: l’amministrazione potenzia i sistemi di estirpazione attraverso l’utilizzo dell’acido pelargonico, ad azione defogliante.

Il prodotto, del tutto naturale, viene utilizzato irrorando le foglie e sui cigli, così da smembrare la parte esterna delle foglie, seccando l’erba e consentendo una migliore pulizia.

Non si tratta quindi di un prodotto chimico e, come rassicurato durante la conferenza stampa, è del tutto sicuro per i cittadini e per i loro amici a quattro zampe.

Il trattamento comincia tra una decina di giorni e per lo svolgimento del lavoro verranno impiegati degli operatori Minerva, attivi nelle prime ore della giornata.