Velletri – Macchinista aggredito nella serata del 3 aprile 2025: la denuncia della Fit-Cisl del Lazio. Ecco cosa è successo.

Velletri, macchinista aggredito e colpito al volto: la denuncia del Sindacato

“Ci risulta l’ennesima, inaccettabile aggressione ai danni di due lavoratori del comparto ferroviario. Intorno alle 22 di ieri (l’altroieri, 3 aprile 2025, ndr) in un treno partito da Roma e fermo, a termine corsa, a Velletri, sarebbe stato aggredito un macchinista e sarebbe stata strattonata una capotreno da una persona che avrebbe inveito contro entrambi, per poi scagliarsi sul macchinista e colpirlo ripetutamente al volto fino a procurargli una frattura al setto nasale. Il lavoratore è al momento ricoverato al Nuovo ospedale dei Castelli.

Nell’attesa che sia chiarita nel dettaglio, dalle autorità competenti, la dinamica del grave episodio, esprimiamo la nostra più forte vicinanza e solidarietà ai due lavoratori e chiediamo un incontro urgente e tempestivo alla direzione regionale Lazio di Trenitalia e alla direzione di FS Security: va fatto tutto il possibile affinché questi eventi non si ripetano.

Inoltre, ci risulta che nessun esponente aziendale si sia recato personalmente a esprimere solidarietà e a fornire supporto morale e logistico a due persone che sono state aggredite mentre prestavano un servizio: vogliamo approfondire al più presto la questione, perché si tratterebbe di una grave mancanza”.

È quanto dichiara il segretario regionale della Fit-Cisl del Lazio, Fabio Bonavigo, in una nota in cui si aggiunge che “purtroppo constatiamo che le campagne di sensibilizzazione e le richieste avanzate dai sindacati non bastano a ridurre a zero un fenomeno indegno. Serve l’applicazione urgente delle misure che abbiamo finora richiesto: è davvero impensabile che persone che garantiscono un servizio pubblico come la mobilità ferroviaria debbano vedere messa a repentaglio la loro salute e la loro incolumità”.

