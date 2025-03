L’Amministrazione Comunale di Velletri ha da sempre posto grande attenzione al sostegno delle vittime di violenza, non solo di genere, ma anche di tutti i reati, offrendo loro un supporto costante.

Il convegno presso la Casa Circondariale

In primo luogo, è stato potenziato il Punto di Ascolto dedicato alle donne vittime di violenza. Il servizio viene offerto da personale comunale altamente specializzato e gli orari di apertura sono stati ampliati cosicché il Punto di Ascolto possa essere attivo tutti i giorni, garantendo un supporto continuo e tempestivo.

In aggiunta, l’Amministrazione ha creato un settore intersettoriale che coinvolge la Polizia Locale e i Servizi Sociali per avviare progetti volti a garantire assistenza in caso di emergenza, disponibile anche 24 ore su 24. È stato inoltre nominato il Garante della Persona, figura fondamentale a sostegno delle persone più fragili, che arricchisce ulteriormente il sistema di protezione in atto. Il Comune di Velletri ha aderito a un importante progetto promosso dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Velletri e dall’ASL RM6, “Comuni in rete” che prevede la creazione di una task force multispecialistica per contrastare la violenza domestica e di genere. Un’ulteriore iniziativa ha riguardato le attività nelle scuole, che saranno ulteriormente potenziate, per sensibilizzare e prevenire la violenza sin dalla giovane età.

In questo quadro di interventi, nella giornata di oggi, il Sindaco di Velletri ha partecipato al convegno “Giustizia in itinere”, presso la Casa Circondariale di Velletri, per l’apertura dello Sportello Generalista per le Vittime di Reato. Inoltre, sono in corso collaborazioni con il Ministero della Giustizia per l’apertura di un Centro per la Giustizia Riparativa a Velletri, per ampliare ancora il supporto alle vittime di reato.

“Esprimo grande soddisfazione per i risultati finora ottenuti, ma pur avendo raggiunto dei traguardi importanti, questo non rappresenta un punto di arrivo, ma solo uno step verso il completamento del progetto complessivo di assistenza alle vittime. Ringrazio tutti coloro che hanno contribuito a rendere possibili questi risultati”. – Ha dichiarato il Sindaco, Ascanio Cascella.