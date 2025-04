Programmi in tv stasera: la guida TV di oggi

Programmi in TV stasera: ecco la Guida televisiva alla programmazione in prima, seconda e terza serata di oggi, 3 aprile 2025: scopriamo insieme quali sono i film in onda, ma anche cosa c’è da vedere in televisione.

La programmazione dei canali sul digitale terrestre di oggi

Tra sport, serie tv, lungometraggi, varietà e reality show, di certo non mancherà l’intrattenimento. Seguirete qualcosa sul digitale terrestre o preferirete vedere le piattaforme di streaming? Vediamo quali sono i programmi con la mini guida TV ai film, e non solo, di stasera, 3 aprile 2025, in onda in prima, in seconda e terza serata.

Guida TV ai programmi in onda stasera, 3 aprile 2025: la lista completa

Rai 1

20:00 TG 1

20:30 Cinque Minuti

20:35 Affari tuoi

21:30 Che Dio ci aiuti – S8E9 – Le favole non esistono

22:30 Che Dio ci aiuti – S8E10 – Avanti tutta

23:30 Porta a Porta

23:55 TG1 Sera

00:00 Porta a Porta – Puntata del 03/04/2025

Rai 2

20:30 TG2 20.30

21:00 TG2 Post

21:20 Blue Bloods S14E4 – Il passato è presente

22:07 Blue Bloods S14E5 – Voce in capitolo

22:57 Blue Bloods S14E6 – Una famiglia di supereroi

23:40 Come ridevamo

00:35 Generazione Z

Rai 3

20:00 Blob

20:15 Fin che la barca va

20:40 Il cavallo e la torre

20:50 Un posto al sole – EP6669

21:20 Splendida Cornice

00:00 TG3 Linea Notte

01:00 Meteo 3

Rete 4

20:29 4 di sera

21:18 Dritto e Rovescio

00:57 Drive up 2025

01:13 Found

Canale 5

20:01 TG5

20:39 Striscia la notizia

21:35 Francesco, il Papa della gente

01:00 TG5

Italia 1

20:32 NCIS – Unità Anticrimine

21:22 Dune

00:33 Mad Max: Fury Road

LA7

20:00 Tg La7

20:35 Otto e mezzo

21:15 Piazza Pulita

01:00 Tg La7

01:10 Otto e mezzo

TV8

20:15 Celebrity Chef – Anteprima

20:20 Alessandro Borghese – Celebrity Chef

21:30 Cucine da incubo

00:00 GialappaShow – Anteprima

NOVE

20:30 Don’t Forget the Lyrics

21:30 Only Fun – Comico Show

00:05 Che tempo che fa – Il tavolo

20 — Venti

20:14 THE BIG BANG THEORY

21:10 Romeo deve morire

23:27 Il monaco

01:22 Supergirl

Rai 4

20:36 Criminal Minds XII ep.5

21:19 UFO Sweden

23:15 Piove

00:47 Anica appuntamento al cinema

00:51 Criminal Minds XII ep.5

Iris

20:12 Walker Texas Ranger

21:12 Hostage

23:29 Testimone involontario

01:21 Ivanhoe

Rai 5

20:24 Amabili testi – Cristina Bowerman

21:14 Tugan Sokhiev tra Russia e Oriente

22:45 Alicia Keys Live in Los Angeles

23:42 Rock Legends: Lynyrd Skynyrd

00:05 Decades Rock: Pretenders Friends

01:10 Rai News Notte

Rai Movie

21:10 Il nome della rosa

23:25 Black Hawk Down – Black Hawk abbattuto

01:50 Anica – Appuntamento al cinema

Rai Premium

21:20 Il mio amico Jeff

23:05 Previsioni d’amore

Cielo

20:00 Storage Wars: Canada

20:30 Affari di famiglia

21:20 Missione vendetta

23:00 Machete Kills

00:55 Hugh Hefner: Ascesa e caduta di un mito

Twentyseven

21:15 Contact

23:56 Assassinio sull’Orient Express

01:58 Hazzard

TV2000

20:00 Santo Rosario da Cascia

20:45 TG 2000

21:15 I sogni segreti di Walter Mitty

23:05 Guerra e Pace

LA7d

20:15 Ci vediamo in tribunale

21:15 Revenant – Redivivo

00:00 C’era una volta a New York

La 5

20:08 Uomini e donne

21:36 Amori in corsa

23:37 Blue Crush

Real Time

20:30 Casa a prima vista

21:30 Vite al limite

Cine34

21:00 Ultimo – Caccia ai Narcos

23:34 L’ amico del cuore

Focus

20:36 Enigmi alieni – PrimaTv

21:28 Storie segrete – PrimaTv

23:15 Freedom – Oltre il confine

Giallo

21:10 Vera

23:10 L’ispettore Dalgliesh

01:05 Soko Kitzbuhel – Misteri tra le montagne

TOP Crime

20:17 The Mentalist

21:16 Delitto nel Berry

23:21 C.S.I. Miami

01:15 Law & Order: Unità Speciale

Italia 2

20:16 Due uomini e 1/2

21:15 The Darkness

23:11 Il Re Scorpione: Il libro delle anime

01:25 One Piece

DMAX

21:25 I pionieri dell’oro

01:15 Real Crash TV

Rai Storia

20:05 Filler Speciale Aldo Moro 3/4/78 tg1 notte e tg2 Studio Aperto

20:10 Il giorno e la storia

20:30 Passato e Presente – Operazione Mincemeat. L’arte dell’inganno – 01/03/2024

21:10 5000 anni e + Rapa Nui, indagine su una catastrofe

22:10 a.C.d.C. Gli Stuart. Un regno di sangue p. 3 La restaurazione

23:00 Italia. Viaggio nella Bellezza – Venezia ’64 il monumento per l’uomo – 16/12/2024

00:00 Rai News Notte

Mediaset Extra

20:18 Avanti un altro

21:20 Scherzi a parte

00:08 Avanti un altro

