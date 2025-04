I Carabinieri della Compagnia di Cassino (FR), intervenuti per il danneggiamento di un’autovettura in sosta, hanno ritirato la patente di guida al conducente del veicolo, autore del danneggiamento per guida sotto l’influenza dell’alcool.

Cassino, ubriaco danneggia auto parcheggiata: patente ritirata. Intervengono i Carabinieri, ecco tutta la vicenda

L’uomo, mentre percorreva una via del centro della Città Martire, alla guida della propria autovettura, ha impattato contro un’auto regolarmente parcheggiata sulla pubblica strada. Il conducente, sottoposto a controlli da parte dei militari intervenuti, era apparso in evidente stato di ebbrezza alcolica e, su specifico invito, ha rifiutato di sottoporsi agli accertamenti per la rilevazione del tasso alcolemico. Pertanto è stato sanzionato ai sensi dell’art. 186 del Codice della Strada.

Oltre al ritiro immediato della patente di guida, per la successiva sospensione da parte della Prefettura di Frosinone, è scattato il fermo amministrativo del veicolo, che è stato prelevato da ditta autorizzata.

Per dovere di cronaca, e a tutela di eventuali indagati in caso di indagini, ci teniamo a ricordare che quanto detto non equivale a una condanna. Le prove si formano in Tribunale e l’ordinamento giudiziario italiano prevede comunque tre gradi di giudizio. Resta dunque valida la presunzione di non colpevolezza degli indiziati.

