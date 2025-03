Nella mattinata odierna gli operatori della Polizia di Stato, del Commissariato Distaccato di P.S. di Cassino, hanno eseguito nella Città Martire 8 ordinanze applicative di misure cautelari. L’operazione di polizia giudiziaria si colloca all’esito della attività di indagine scaturita da una di serie eventi delittuosi concretatisi in furti seriali perpetrati nei diversi Centri Commerciali e supermercati della città.

Cassino, furti in supermercati e centri commerciali: l’operazione di questa mattina, ecco tutti i dettagli

L’attività di indagine, coordinata dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Cassino, ha consentito di sgominare una compagine di persone dedite alla commissione di reati predatori, nella fattispecie furti di merci di abbigliamento e di accessori nelle diverse attività commerciali di Cassino e zone limitrofe, avvalendosi della forza intimidatrice dell’appartenenza ad una delle famiglie stanziali di etnia Sinti.

In considerazione di quanto sopra e alla luce del quadro indiziario emerso dall’attività investigativa, sono state eseguite cinque custodie cautelari in carcere e tre misure del divieto di permanenza, accesso e dimora nel Territorio della Regione Lazio per i reati di cui agli artt. 110, 624 e 625 del c.p.

Per la predetta attività, sono stati impiegati poliziotti del Commissariato di P.S. di Cassino, coadiuvati da personale della Questura di Frosinone e personale del Reparto Prevenzione Crimine, con l’ausilio Del Reparto Volo di Pratica di Mare e delle Unità Cinofila di Nettuno.

Per dovere di cronaca, e a tutela di eventuali indagati in caso di indagini, ci teniamo a ricordare che quanto detto non equivale a una condanna. Le prove si formano in Tribunale e l’ordinamento giudiziario italiano prevede comunque tre gradi di giudizio. Resta dunque valida la presunzione di non colpevolezza degli indiziati.