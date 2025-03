Don Luigi Ciotti in visita a Ciampino

Don Luigi Ciotti, Fondatore di “LIBERA Associazione Nomi e Numeri Contro Le Mafie”, sotto scorta per il suo impegno civile nella lotta alle Mafie minacciato non in ultimo da Totò Riina, ha visitato alcuni luoghi significativi della Città di Ciampino.

Don Luigi Ciotti a Ciampino

Tra le encomiabili attività della fondazione “LIBERA”, nata trent’anni fa, è sicuramente da ricordare la raccolta di un milione di firme che hanno portato alla legge sulla confisca e il riutilizzo dei beni dei mafiosi.

Proprio in questo spirito Don Ciotti, alla presenza del Comandante Avv. Roberto Antonelli, del Dott. Giancarlo Amato, Magistrato Applicato della Citta del Vaticano già Procuratore Capo presso il Tribunale di Velletri, del Sindaco Avv. Emanuela Colella, dell’Assessore alle Politiche Sociali Ing. Alessandra Mantuano, del Presidente dell’Associazione Nazionale Carabinieri Sezione di Ciampino Maggiore Antonio Blaconà e degli Ufficiali del Comando della Polizia Locale Vice Commissari Raffaele Simonelli e Paola Morgia, ha voluto visitare l’immobile del Progetto “Housing e Social Safety” che, con l’impegno del Comando della Polizia Locale, dei Servizi Sociali e degli altri attori istituzionali intervenuti ha permesso il riutilizzo di una strategica base di spaccio, confiscata alla criminalità organizzata, quale alloggio operativo emergenziale destinato alla primaria e contingente gestione di casi di violenza di genere nonché ad attività formative e consultive in materia oltre che ad attività proprie dei Servizi Sociali e della Polizia Locale con specifiche finalità pubbliche.

Con l’occasione il Comandante Roberto Antonelli ha ribadito quanto già ricordato nel recente incontro di presentazione dell’immobile ovvero che tutto parte dall’importante attività svolta dalla Guardia di Finanza rappresentata, in modo particolare, dalla Comandante del Gruppo di Frascati Maggiore Teresa Marchesano.

Don Ciotti ha inoltre visitato la vicina Comunità Arca “Il Chicco” dove ha celebrato Messa e la Sala Consiliare del Comune di Ciampino dove, alla presenza delle autorità religiose, civili e militari, ha incontrato le giovani generazioni di Ciampino: studenti e studentesse del Liceo Volterra, dove è presente un presidio di “LIBERA ” e ragazze e ragazzi del gruppo scout Agesci Ciampino 2, per trasferire loro i suoi importanti messaggi di giustizia sociale.

Fonte testo e foto: Polizia Locale Ciampino