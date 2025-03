Ciampino. A torso nudo e armato di coltello semina il panico in strada

Alle 18:30 di domenica la Centrale Operativa del Comando della Polizia Locale di Ciampino è stata allertata per la presenza in strada di un uomo a torso nudo, delirante e armato di coltello.

L’intervento della Polizia Locale di Ciampino

L’uomo, un quarantacinquenne di nazionalità estera residente a Ciampino, è stato subito raggiunto dalla pattuglia coordinata dal Vice Commissario Alessandro Fortuna. Rifugiatosi in casa alla vista degli agenti, dopo qualche momento di concitazione e dopo aver riposto il coltello, l’uomo era rientrato nella propria abitazione e, fatto l’accesso in sicurezza, è stato trovato in stato delirante sul proprio letto.

Subito allertato il personale sanitario è stato raggiunto da ambulanza e automedica per essere condotto, in stato di necessità, presso l’Ospedale di Frascati.

L’uomo, dopo essere stato soccorso, è stato deferito all’autorità giudiziaria per il porto del coltello, che è stato prontamente sequestrato, e condotto al fotosegnalamento per le identificazioni di rito.

Fonte: Polizia Locale di Ciampino

Per dovere di cronaca, e a tutela di eventuali indagati in caso di indagini, ci teniamo a ricordare che quanto detto non equivale a una condanna. Le prove si formano in Tribunale e l’ordinamento giudiziario italiano prevede comunque tre gradi di giudizio. Resta dunque valida la presunzione di non colpevolezza degli indiziati.