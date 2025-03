Programmi in tv stasera: la guida TV di oggi

Programmi in TV stasera: ecco la Guida televisiva alla programmazione in prima, seconda e terza serata di oggi, 29 marzo 2025: scopriamo insieme quali sono i film in onda, ma anche cosa c’è da vedere in televisione.

La programmazione dei canali sul digitale terrestre di oggi

Tra sport, serie tv, lungometraggi, varietà e reality show, di certo non mancherà l’intrattenimento. Seguirete qualcosa sul digitale terrestre o preferirete vedere le piattaforme di streaming? Vediamo quali sono i programmi con la mini guida TV ai film, e non solo, di stasera, 29 marzo 2025, in onda in prima, in seconda e terza serata.

Guida TV ai programmi in onda stasera, 29 marzo 2025: la lista completa

Rai 1

20:00 TG 1

20:35 Affari tuoi

21:30 Ne vedremo delle belle

00:10 TG1 Sera

00:15 Ciao – Rassegna Lucio Dalla 2025

Rai 2

20:30 TG2 20.30

21:00 TG2 Post

21:20 F.B.I. S7E3 – Distensione

22:10 F.B.I. International S4E3 – Niente di improvviso

Rai 3

20:00 Blob

20:15 Un alieno in patria

21:20 Indovina chi viene a cena

23:30 TG3 Mondo

23:55 TG3 Agenda del Mondo

00:00 Meteo 3

Rete 4

20:30 4 di sera weekend

21:30 Il ritorno di Don Camillo

23:59 La prossima vittima

Canale 5

20:01 TG5

20:37 Striscia la notizia

21:40 Amici di Maria

01:32 Striscia la notizia

Italia 1

20:33 NCIS – Unità Anticrimine

21:25 Madagascar 2 – Via dall’isola

23:14 Adele e l’enigma del Faraone

LA7

20:00 Tg La7

20:35 In altre parole

23:30 Revenant – Redivivo

TV8

20:30 Paddock Live Sprint

20:55 MotoGP

21:45 Ago

23:20 Alessandro Borghese – 4 ristoranti

NOVE

20:00 Fratelli di Crozza

21:30 Accordi & Disaccordi

20 — Venti

20:16 THE BIG BANG THEORY

21:00 Codice: Swordfish

23:04 The Town

01:04 Supergirl

Rai 4

20:34 Coroner S1E8 Episodio 8

21:19 Operation Napoleon

23:16 The Voyeurs

Iris

21:13 Formula per un delitto

23:38 Seven

01:08 Il cacciatore

Rai 5

20:02 Rai 5 Classic Puntata 40

20:41 Spartiacque – S2E7

21:14 7 Minuti

22:43 Le Bassaridi

00:51 Rock Legends: Lynyrd Skynyrd

01:13 Rai News Notte

Rai Movie

21:10 La seconda chance

23:00 Entrapment

01:05 La finestra sul cortile

Rai Premium

21:20 Che Dio ci aiuti – S8E7 – Per te

22:15 Che Dio ci aiuti – S8E8 – Ritorno al futuro

23:05 La stagione della caccia – C’era una volta Vigata

Cielo

20:00 Affari al buio

20:30 Affari di famiglia

21:20 La nipote

23:20 Hugh Hefner: Ascesa e caduta di un mito

00:35 Adult Insider

Twentyseven

21:15 The Blues Brothers

23:37 Rush Hour – Due mine vaganti

TV2000

20:00 Santo Rosario da Cascia

20:45 TG 2000

21:10 Alla ricerca dell’isola di Nim

22:50 L’altro volto della speranza

00:40 La compieta preghiera della sera

LA7d

20:20 Eden – Missione Pianeta

21:20 Un marito di troppo

23:10 Devious Maids

01:40 La Mala Educaxxxion

La 5

21:10 Inga Lindstrom – Musica di un amore antico

22:55 Aiuto, ho ristretto la prof!

00:44 X-style

Real Time

20:25 Cortesie per gli ospiti

21:30 Body Bizarre

Cine34

21:15 Occhio malocchio prezzemolo e finocchio

23:30 Spogliamoci così senza pudor…

01:27 Tutta da scoprire

Focus

20:32 Paranormal Tv – PrimaTv

21:26 Hot Roads – Strade di fuoco – PrimaTv

23:12 Alla scoperta dei parchi nazionali del Nord America

01:00 Giulio Cesare

Giallo

21:10 Capitaine Marleau

23:10 Vera

01:10 I misteri di Murdoch

TOP Crime

20:16 The Mentalist

21:16 Maigret e il compagno di scuola

23:19 Perry Mason: Un fotogramma dal cielo

01:09 Law & Order: Special Victims Unit

Italia 2

20:14 The Middle

21:15 Il signore della morte

23:10 La Madre

DMAX

20:30 Affari di famiglia: On the Road

21:25 Aeroporto di Roma: traffico illegale

23:15 Indagini paranormali con Josh Gates

Rai Storia

20:00 Il giorno e la storia

20:20 Eventi Scritto, letto, detto: Gabriele Cecconi

20:30 Passato e Presente – Elezioni in America 1980: Reagan-Carter

21:10 Pane, amore e…

22:45 Il mio corpo

00:05 Rai News Notte

Mediaset Extra

21:06 Grande Fratello (in diretta)

