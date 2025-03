Programmi in tv stasera: la guida TV di oggi

Programmi in TV stasera: ecco la Guida televisiva alla programmazione in prima, seconda e terza serata di oggi, 28 marzo 2025: scopriamo insieme quali sono i film in onda, ma anche cosa c’è da vedere in televisione.

La programmazione dei canali sul digitale terrestre di oggi

Tra sport, serie tv, lungometraggi, varietà e reality show, di certo non mancherà l’intrattenimento. Seguirete qualcosa sul digitale terrestre o preferirete vedere le piattaforme di streaming? Vediamo quali sono i programmi con la mini guida TV ai film, e non solo, di stasera, 28 marzo 2025, in onda in prima, in seconda e terza serata.

Guida TV ai programmi in onda stasera, 28 marzo 2025: la lista completa

Rai 1

20:00 TG 1

20:30 Cinque Minuti

20:35 Affari tuoi

21:30 The Voice Senior – Blind Auditions

23:55 TG1 Sera

00:00 TV7

Rai 2

20:30 TG2 20.30

21:00 TG2 Post

21:20 Déjà Vu – Corsa contro il tempo

23:30 La Conferenza Stampa di Pilar Fogliati – Puntata del 22/11/2023

23:55 Pattinaggio di figura. Campionati del Mondo Boston 2025

Rai 3

20:00 Blob

20:15 Fin che la barca va

20:40 Il cavallo e la torre

20:55 Un posto al sole

21:25 Newsroom

23:10 Federico Faggin, l’uomo che vide il futuro

00:00 TG3 Linea Notte

01:00 Meteo 3

01:05 TG3 Chi è di scena

01:20 TG Magazine

Rete 4

20:29 4 di sera

21:18 Quarto grado

00:56 All Rise

01:47 Ieri e oggi in tv special

Canale 5

20:01 TG5

20:36 Striscia la notizia

21:34 Riassunto – tradimento

21:37 Tradimento – PrimaTv

00:06 TG5

00:50 Amore a mille… miglia

Italia 1

20:34 NCIS – Unità Anticrimine

21:25 Io vi troverò

23:20 Mission: Impossible

01:30 Studio aperto – la giornata

01:47 Sport mediaset – la giornata i1

LA7

20:00 Tg La7

20:35 Otto e mezzo

21:15 Propaganda Live

01:00 Tg La7

01:10 Otto e mezzo

TV8

20:15 Celebrity Chef – Anteprima

20:20 Alessandro Borghese – Celebrity Chef

21:30 MasterChef Italia

NOVE

20:30 Don’t Forget the Lyrics

21:30 Fratelli di Crozza

23:35 Che tempo che fa

01:00 Fratelli di Crozza

20 — Venti

20:13 THE BIG BANG THEORY

21:10 The Town

23:43 Minority Report

Rai 4

20:31 Criminal Minds XII ep.1

21:18 Sezione 8

22:52 The Order

00:22 Anica appuntamento al cinema

00:25 Wonderland pt.25

01:00 Criminal Minds XII ep.1

Iris

20:20 Walker Texas Ranger

21:19 Richard Jewell

23:46 Filo da torcere

Rai 5

20:24 Amabili testi – Luigi Ontani

21:15 Evgenij Onegin (Regia di Mario Martone, 2025)

23:51 The Great Songwriters: Richard Ashcroft

00:38 Rock ‘n’ Roll Man – Lou Reed in concerto 1980 – 1^ Parte

01:18 Rai News Notte

Rai Movie

21:10 Il ribelle d’Irlanda

22:45 Il ponte sul fiume Kwai

01:40 Anica – Appuntamento al cinema

01:45 La mafia uccide solo d’estate

Rai Premium

21:20 La stagione della caccia – C’era una volta Vigata

23:20 La farfalla impazzita

01:20 Storie italiane

Cielo

20:00 Affari al buio

20:30 Affari di famiglia

21:20 Tenere cugine

23:25 Exhibition

01:00 Sex Sells – WeezyWTF nel paese delle meraviglie del sesso

Twentyseven

21:17 Rush Hour – Due mine vaganti

23:07 Mickey occhi blu

00:53 Hazzard

TV2000

20:00 Santo Rosario da Cascia

20:45 TG 2000

21:15 Per Amore Del Mio Popolo – Don Diana

23:00 Effetto Notte – TV2000

LA7d

20:15 Ci vediamo in tribunale

21:15 Joséphine, Ange Gardien

01:00 This Is Us

La 5

20:13 Uomini e donne

21:36 Sex and the City

00:13 Cenerentola in passerella

Real Time

20:30 Casa a prima vista

21:30 Il forno delle meraviglie

23:05 The Bad Skin Clinic

Cine34

21:00 Scuola di ladri – Parte seconda

22:48 Com’è dura l’avventura

00:38 Prestami tua moglie

Focus

20:38 Enigmi alieni – PrimaTv

21:28 Ingegneria degli Epic Fail – PrimaTv

22:18 Ingegneria degli Epic Fail

23:19 Il genio segreto della vita moderna – PrimaTv

00:26 Storie maledette

01:29 E-Planet

01:53 Drive Up

02:18 Tg5 start

Giallo

21:10 Jacobs: un veterinario per agente

23:10 L’Ispettore Barnaby

01:10 Soko Kitzbuhel – Misteri tra le montagne

TOP Crime

20:17 The Mentalist

21:16 FBI: Most Wanted

23:02 C.S.I. Miami

00:52 Delitto a Marsiglia

Italia 2

20:16 Due uomini e 1/2

21:15 La Madre

23:18 Doctor Sleep

DMAX

21:15 Lo squadrone

22:15 Basco Rosso

23:15 WWE Smackdown

Rai Storia

20:10 Il giorno e la storia

20:30 Passato e Presente – Elisa Chimenti l’intellettuale mediterranea

21:10 Un mondo diviso (pt3)

22:05 Maxi-Il grande proceso alla mafia. Faccia a faccia

23:00 1923. Nascita della Regia Aeronautica

23:50 Storia in breve: Prigionieri di guerra

00:00 Rai News Notte

00:05 Il giorno e la storia

Mediaset Extra

21:11 Grande Fratello (in diretta)

