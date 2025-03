Colleferro – Ripristinata la viabilità in via degli Esplosivi, chiusa da ieri per consentire la demolizione dell’ex Caserma dei Carabinieri.

Colleferro, ripristinata la viabilità in Via degli Esplosivi

“Comunichiamo che è stata appena ripristinata la viabilità in Via degli Esplosivi, precedentemente interessata dalla demolizione della ex Caserma dei Carabinieri.

Si ringraziano i cittadini per la collaborazione dimostrata”, è quanto pubblicato dall’Amministrazione Comunale sulla propria pagina Facebook.

Via degli Esplosivi era stata chiusa nella giornata di ieri, 26 marz0, per consentire la demolizione dell’ex caserma dei Carabinieri: per i lavori la viabilità aveva subito delle modifiche.

Foto di repertorio