Colleferro, chiusa via degli Esplosivi: modifiche alla circolazione. Ecco tutti i dettagli

A partire da oggi, mercoledì 26 marzo, via degli Esplosivi sarà chiusa al traffico per consentire le operazioni di demolizione della ex Caserma dei Carabinieri. La chiusura resterà in vigore fino al termine dei lavori.

Attenzione: cambia la viabilità per raggiungere i servizi ASL!

Per tutti coloro che devono accedere ai servizi sanitari, è necessario passare da via Latina.

Il tratto di Via degli Esplosivi resterà chiuso per tutta la durata delle operazioni di demolizione.

Divieto di transito per veicoli e pedoni lungo l’area interessata dai lavori, per garantire sicurezza e fluidità alle operazioni.

Seguiranno aggiornamenti sulla riapertura della strada non appena i lavori saranno completati.

