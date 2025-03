Programmi in tv stasera: la guida TV di oggi

Programmi in TV stasera: ecco la Guida televisiva alla programmazione in prima, seconda e terza serata di oggi, 27 marzo 2025: scopriamo insieme quali sono i film in onda, ma anche cosa c’è da vedere in televisione.

La programmazione dei canali sul digitale terrestre di oggi

Tra sport, serie tv, lungometraggi, varietà e reality show, di certo non mancherà l’intrattenimento. Seguirete qualcosa sul digitale terrestre o preferirete vedere le piattaforme di streaming? Vediamo quali sono i programmi con la mini guida TV ai film, e non solo, di stasera, 27 marzo 2025, in onda in prima, in seconda e terza serata.

Guida TV ai programmi in onda stasera, 27 marzo 2025: la lista completa

Rai 1

20:00 TG 1

20:30 Cinque Minuti

20:35 Affari tuoi

21:30 Che Dio ci aiuti – S8E7 – Per te

22:30 Che Dio ci aiuti – S8E8 – Ritorno al futuro

23:30 Porta a Porta

23:55 TG1 Sera

00:00 Porta a Porta

Rai 2

20:30 TG2 20.30

21:00 TG2 Post

21:20 Blue Bloods S14E1 – Reati impuniti

22:07 Blue Bloods S14E2 – Il ritorno del dottor Walker

22:57 Blue Bloods S14E3 – A Lenny

23:40 Come ridevamo

00:43 Meteo 2

Rai 3

20:00 Blob

20:15 Fin che la barca va

20:40 Il cavallo e la torre

20:50 Un posto al sole

21:20 Splendida Cornice

00:00 TG3 Linea Notte

01:00 Meteo 3

Rete 4

20:29 4 di sera

21:23 Dritto e Rovescio

00:56 Drive up 2025

01:10 Found

02:02 Tg4 – Ultima ora

Canale 5

20:01 TG5

20:37 Striscia la notizia

21:34 Avanti un altro by night

00:26 TG5

Italia 1

20:33 NCIS – Unità Anticrimine

21:23 Io sono nessuno

23:17 Nope

01:52 Studio aperto – la giornata

LA7

20:00 Tg La7

20:35 Otto e mezzo

21:15 Piazza Pulita

01:00 Tg La7

TV8

20:15 Celebrity Chef – Anteprima

20:20 Alessandro Borghese – Celebrity Chef

21:30 Cucine da incubo

00:00 Alessandro Borghese – 4 ristoranti

NOVE

20:30 Don’t Forget the Lyrics

21:30 Only Fun – Comico Show

00:05 Che tempo che fa – Il tavolo

20 — Venti

20:14 THE BIG BANG THEORY

21:08 Minority Report

23:54 Jupiter – Il destino dell’Universo

Rai 4

20:33 Criminal Minds XI ep.22

21:18 Chaos Walking

23:00 Skylines

00:50 Anica appuntamento al cinema

Iris

20:20 Walker Texas Ranger

21:20 Die Hard – Vivere o morire

23:46 Scuola di cult

23:58 58 minuti per morire – Die Harder

Rai 5

20:25 Amabili testi – Gianni Berengo Gardin

21:14 La tempesta (Teatro)

22:59 Fantozzi va a teatro

23:56 Decades Rock: Elvis Costello & Friends

01:03 Rock Legends: Chuck Berry

01:25 Rai News Notte

Rai Movie

21:10 Dragged Across Concrete – Poliziotti al limite

23:45 Le paludi della morte

01:40 Anica – Appuntamento al cinema

01:45 Solo 2 ore

Rai Premium

21:20 Stai lontano da mia figlia

22:50 La migliore avventura della mia vita

00:20 Storie italiane

Cielo

20:00 Affari al buio

20:30 Affari di famiglia

21:20 Antigang – Nell’ombra del crimine

23:15 Machete

TV2000

20:00 Santo Rosario da Cascia

20:45 TG 2000

21:15 Il mistero delle lettere perdute

23:30 Guerra e Pace

LA7d

20:15 Ci vediamo in tribunale

21:15 I miserabili

23:45 Era mio padre

01:50 This Is Us

La 5

20:13 Uomini e donne

21:38 Cenerentola in passerella

23:36 4 amiche e un paio di jeans 2

Real Time

20:30 Casa a prima vista

21:30 Vite al limite

Cine34

21:00 Ultimo – L’occhio del falco

23:34 Forever Young

01:21 Gastone

Giallo

21:10 Vera

23:10 L’ispettore Dalgliesh

01:10 Soko Kitzbuhel – Misteri tra le montagne

Italia 2

20:17 Due uomini e 1/2

21:15 Doctor Sleep

00:22 Il Re Scorpione 2: Il destino di un guerriero

DMAX

21:25 I pionieri dell’oro

01:15 Real Crash TV

Rai Storia

20:05 Filler Speciale Aldo Moro 27/03/78 Tg2 Studio Aperto

20:10 Il giorno e la storia

20:30 Passato e Presente – Ezio Tarantelli. L’ultima lezione

21:10 5000 anni e + Roma: forma urbis

22:10 a.C.d.C. Gli Stuart. Un regno di sangue p. 2 La guerra civile inglese

23:00 Italia. Viaggio nella Bellezza In carne e bronzo. Il santuario di San Casciano dei Bagni

00:00 Pillole Argo La ricchezza della cultura.

00:10 Rai News Notte

Mediaset Extra

21:11 Grande Fratello (in diretta)

