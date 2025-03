Programmi in tv stasera: la guida TV di oggi

Programmi in TV stasera: ecco la Guida televisiva alla programmazione in prima, seconda e terza serata di oggi, 26 marzo 2025: scopriamo insieme quali sono i film in onda, ma anche cosa c’è da vedere in televisione.

La programmazione dei canali sul digitale terrestre di oggi

Tra sport, serie tv, lungometraggi, varietà e reality show, di certo non mancherà l’intrattenimento. Seguirete qualcosa sul digitale terrestre o preferirete vedere le piattaforme di streaming? Vediamo quali sono i programmi con la mini guida TV ai film, e non solo, di stasera, 26 marzo 2025, in onda in prima, in seconda e terza serata.

Guida TV ai programmi in onda stasera, 26 marzo 2025: la lista completa

Rai 1

20:00 TG 1

20:30 Cinque Minuti

20:35 Affari tuoi

21:30 Io Capitano

23:30 Porta a Porta

23:55 TG1 Sera

00:00 Porta a Porta

Rai 2

20:30 TG2 20.30

21:00 TG2 Post

21:20 Mare fuori – S5E1 – Il patto

22:30 Mare fuori – S5E2 – La ruota gira

23:35 Linea di confine – Il caso Marta Russo

00:55 Storie di donne al bivio Mercoledì

01:40 Pattinaggio di figura. Campionati del Mondo Boston 2025

Rai 3

20:00 Blob

20:15 Fin che la barca va

20:40 Il cavallo e la torre

20:50 Un posto al sole

21:20 Chi l’ha visto?

00:00 TG3 Linea Notte

01:00 Meteo 3

01:05 TG Magazine

Rete 4

20:29 4 di sera

21:24 Fuori dal coro

00:59 Rapimento e ricatto

Canale 5

20:01 TG5

20:38 Striscia la notizia

21:35 Guinness – Lo show dei record

00:56 TG5

01:35 Striscia la notizia

Italia 1

20:34 NCIS – Unità Anticrimine

21:25 Jack Ryan – L’iniziazione

23:40 Survivor

01:31 Studio aperto – la giornata

LA7

20:00 Tg La7

20:35 Otto e mezzo

21:15 Una giornata particolare

23:40 Barbero risponde

00:10 Tg La7

00:20 Otto e mezzo

01:00 ArtBox

TV8

20:15 Celebrity Chef – Anteprima

20:20 Alessandro Borghese – Celebrity Chef

21:30 Alessandro Borghese – 4 ristoranti

NOVE

20:30 Don’t Forget the Lyrics

21:30 Virginia Raffaele – Samusà

00:00 Sento la terra girare

20 — Venti

20:15 THE BIG BANG THEORY

21:09 Jupiter – Il destino dell’Universo

23:35 Bastille Day: Il colpo del secolo

Rai 4

20:34 Criminal Minds XI ep.21

21:17 S.W.A.T. ep.1

22:00 S.W.A.T. ep.2

22:42 S.W.A.T. ep.3

23:26 Overdose

01:26 Criminal Minds XI ep.21

Iris

20:14 Walker Texas Ranger

21:14 Red Dragon

23:41 Nella valle di Elah

Rai 5

20:24 Amabili testi – Marco Bellocchio

21:14 Art Night Puntata 9 – Caravaggio a Roma

22:18 Come ridevamo – Puntata del 20/03/2025

23:10 Music, Money, Madness: Jimi Hendrix Live

00:42 David Bowie: A Reality Tour

01:40 Rai News Notte

Rai Movie

21:10 Black Hawk Down – Black Hawk abbattuto

23:35 Movie Mag

00:05 Il traditore

Rai Premium

21:20 Stasera tutto è possibile – Puntata del 25/03/2025

00:00 La Nave dei Sogni – Viaggio di Nozze a Las Vegas

01:45 Storie italiane

Cielo

20:20 Affari di famiglia

21:15 Come ti ammazzo il bodyguard

23:20 Peccato veniale

01:05 The Deuce – La via del porno

Twentyseven

21:13 L’uomo che sussurrava ai cavalli

00:15 Casper

01:58 Hazzard

TV2000

20:00 Santo Rosario da Cascia

20:45 TG 2000

21:10 Di Bella sul 28

22:30 Soul

23:00 Un angelo per papà

LA7d

20:15 Ci vediamo in tribunale

21:15 Amore e inganni

23:10 Otto donne e un mistero

01:10 This Is Us

La 5

20:13 Uomini e donne

21:38 Ti va di ballare?

23:59 C’è post@ per te

Real Time

20:30 Casa a prima vista

21:30 The Golden Bachelor – Non è mai troppo tardi per innamorarsi

23:00 Take My Tumor – Chirurgia estrema

00:55 L’uomo senza arti

01:45 L’uomo dai testicoli enormi

Cine34

21:00 Compromessi sposi

22:46 L’ amico del cuore

00:30 La migliore offerta

Focus

20:35 Enigmi alieni – PrimaTv

21:25 I campioni del regno animale – PrimaTv

22:24 Il branco: Lotta di potere

23:25 Hot roads – strade di fuoco

00:26 Hot Roads – Strade di fuoco

Giallo

21:10 L’Ispettore Barnaby

23:10 I misteri di Brokenwood

TOP Crime

20:15 The Mentalist

21:14 Law & Order: Unita’ Speciale

23:53 C.S.I. Miami

01:33 Chicago P.D.

Italia 2

20:16 Due uomini e 1/2

21:15 Il Re Scorpione 2: Il destino di un guerriero

23:35 THE BIG BANG THEORY

01:41 One Piece

DMAX

21:25 Falegnami ad alta quota

23:15 WWE NXT

00:10 Quei cattivi vicini

01:05 Real Crash TV

Rai Storia

20:05 Filler Speciale Aldo Moro 26/03/78 Tg1 20:00

20:10 Il giorno e la storia

20:30 Passato e Presente – Giovanni Messe, l’ultimo Maresciallo d’Italia

21:10 Mai + trasmessi 1972 – Un’ora con Ugo Procacci

22:05 I cacciatori del cielo

23:35 5000 anni e + L’impero di Carlo V, là dove non tramontava ma il sole – 20/03/2025

00:35 Rai News Notte

00:40 Il giorno e la storia

Mediaset Extra

21:06 Grande Fratello (in diretta)

