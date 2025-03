Programmi in tv stasera: la guida TV di oggi

Programmi in TV stasera: ecco la Guida televisiva alla programmazione in prima, seconda e terza serata di oggi, 24 marzo 2025: scopriamo insieme quali sono i film in onda, ma anche cosa c’è da vedere in televisione.

La programmazione dei canali sul digitale terrestre di oggi

Tra sport, serie tv, lungometraggi, varietà e reality show, di certo non mancherà l’intrattenimento. Seguirete qualcosa sul digitale terrestre o preferirete vedere le piattaforme di streaming? Vediamo quali sono i programmi con la mini guida TV ai film, e non solo, di stasera, 24 marzo 2025, in onda in prima, in seconda e terza serata.

Guida TV ai programmi in onda stasera, 24 marzo 2025: la lista completa

Rai 1

20:00 TG 1

20:30 Cinque Minuti

20:35 Affari tuoi

21:30 Champagne – Peppino Di Capri

23:45 XXI Secolo Quando il presente diventa futuro

23:55 TG1 Sera

00:00 XXI Secolo Quando il presente diventa futuro

Rai 2

20:30 TG2 20.30

21:00 TG2 Post

21:20 Obbligo o Verità

23:30 Il corpo e il nome. Gli ignoti delle Fosse Ardeatine

Rai 3

20:00 Blob

20:15 Fin che la barca va

20:40 Il cavallo e la torre

20:50 Un posto al sole

21:20 Lo stato delle cose

00:00 TG3 Linea Notte

01:00 Meteo 3

Rete 4

20:29 4 di sera

21:24 Quarta Repubblica

00:59 Fuoco assassino 2

Canale 5

20:01 TG5

20:39 Striscia la notizia

21:35 Grande Fratello

01:30 TG5

Italia 1

20:35 NCIS – Unità Anticrimine

21:26 Spider-Man: Far From Home

00:06 Sport Mediaset Monday Night

00:40 E-Planet

01:08 Drive Up

LA7

20:00 Tg La7

20:35 Otto e mezzo

21:15 La Torre di Babele

22:45 Il divo

01:05 Tg La7

01:15 Otto e mezzo

TV8

20:15 Celebrity Chef – Anteprima

20:20 Alessandro Borghese – Celebrity Chef

21:30 Bruno Barbieri – 4 Hotel

00:10 Cucine da incubo Italia

NOVE

20:30 Don’t Forget the Lyrics

21:30 Cash or Trash – Speciali Prime Time

00:05 La mercante di Brera

20 — Venti

20:15 THE BIG BANG THEORY

21:09 Dead Man Down: Il sapore della vendetta

23:30 Safe House – Nessuno è al sicuro

01:41 Dc’s Legends Of Tomorrow

Rai 4

20:33 Criminal Minds XI ep.19

21:19 Founders Day

23:03 L’uomo nel buio – Man in the dark

00:36 Anica appuntamento al cinema

Iris

20:14 Walker Texas Ranger

21:15 Codice d’onore

23:56 Scuola di cult

00:09 Gangster Squad

Rai 5

20:33 Divini Devoti – E3

21:14 Houria – La voce della libertà

22:51 Pagine – A sangue freddo

23:51 Thelonious Monk e Pannonica: un racconto americano

00:47 Rock Legends: Aretha Franklin

01:09 Rai News Notte

Rai Movie

21:10 Il piccolo grande uomo

23:35 Un uomo chiamato cavallo

01:40 La verità, vi spiego, sull’amore

Rai Premium

21:20 La migliore avventura della mia vita

22:50 Il respiro della libertà – S1E1 – Tra due mondi – 1ª Parte

23:35 Il respiro della libertà – S1E2 – Tra due mondi – 2ª Parte

00:25 Storie italiane

Cielo

20:00 Affari al buio

20:30 Affari di famiglia

21:20 Delicieux: l’amore è servito

23:35 Il Trono di Spade

Twentyseven

21:15 Doc Hollywood – Dottore in carriera

23:12 Matrimonio a quattro mani

00:58 Hazzard

TV2000

20:00 Santo Rosario da Cascia

20:45 TG 2000

21:15 La Bibbia: Davide

22:50 Indagine ai confini del sacro

23:30 La compieta preghiera della sera

LA7d

20:15 Ci vediamo in tribunale

21:15 Il giurato

23:30 In Good Company

01:40 This Is Us

La 5

20:13 Uomini e donne

21:39 Dolce novembre

23:53 Rosamunde Pilcher: Cuori nella tempesta

Real Time

20:30 Casa a prima vista

21:30 Hercai – Amore e vendetta

00:40 Chirurgia fai da te

01:35 L’obesità mi ha salvato la vita

Cine34

21:00 Febbre da cavallo – La Mandrakata

22:59 Vi racconto

23:14 Supereroi

01:31 Classe Z

Focus

20:36 Enigmi alieni – PrimaTv

21:26 Storie maledette – PrimaTv

22:24 Storie maledette

23:38 I resti di Troia

00:34 La guerra di Troia

Giallo

21:10 Astrid et Raphaelle

23:20 Capitaine Marleau

TOP Crime

20:19 The Mentalist

21:16 C.S.I. – Scena del crimine

23:05 C.S.I. Miami

00:51 Perry Mason: Un fotogramma dal cielo

Italia 2

20:00 Due uomini e 1/2

21:25 One Piece – PrimaTv

23:35 THE BIG BANG THEORY

01:47 One Piece

DMAX

21:25 Vado a vivere nel bosco

23:15 WWE Raw

Rai Storia

20:10 Il giorno e la storia

20:30 Passato e Presente – Fosse Ardeatine. La Memoria

21:10 Italia. Viaggio nella Bellezza In carne e bronzo. Il santuario di San Casciano dei Bagni

22:05 La bussola e la clessidra – Dal Medioevo all’Umanesimo

23:00 Tante facce nella memoria

00:20 Rai News Notte

00:25 Il giorno e la storia

Mediaset Extra

21:06 Grande Fratello (in diretta)

Foto di repertorio