Programmi in tv stasera: la guida TV di oggi

Programmi in TV stasera: ecco la Guida televisiva alla programmazione in prima, seconda e terza serata di oggi, 24 marzo 2025: scopriamo insieme quali sono i film in onda, ma anche cosa c’è da vedere in televisione.

La programmazione dei canali sul digitale terrestre di oggi

Tra sport, serie tv, lungometraggi, varietà e reality show, di certo non mancherà l’intrattenimento. Seguirete qualcosa sul digitale terrestre o preferirete vedere le piattaforme di streaming? Vediamo quali sono i programmi con la mini guida TV ai film, e non solo, di stasera, 23 marzo 2025, in onda in prima, in seconda e terza serata.

Guida TV ai programmi in onda stasera, 23 marzo 2025: la lista completa

Rai 1

20:00 TG 1

20:30 Calcio: UEFA Nations League 2024/25 – Lega A: Germania – Italia

23:30 TG1 Sera

23:35 Speciale Tg1

00:45 Mille e un libro

Rai 2

20:30 TG2 20.30

21:00 La sostituta

23:00 F.B.I. International S2E14 – Chi parla muore

23:40 La Domenica Sportiva… al 90°

00:35 L’altra DS

01:05 Meteo 2

Rai 3

20:00 Blob

20:30 Rinnovabili, indietro tutta – PresaDiretta

23:15 Onore al merito

00:00 TG3 Mondo

00:25 Meteo 3

Rete 4

20:30 4 di sera weekend

21:18 Zona bianca

00:59 L’altra donna del Re

Canale 5

20:01 TG5

20:38 Paperissima Sprint

21:29 Riassunto – tradimento

21:31 Tradimento – PrimaTv

00:05 TG5

00:46 Paperissima Sprint

Italia 1

20:25 NCIS – Unità Anticrimine

21:13 Le iene

01:11 American Dad!

LA7

20:00 Tg La7

20:35 In altre parole – Domenica

21:15 Vajont – La diga del disonore

23:15 Vajont: una tragedia italiana

01:00 Tg La7

TV8

20:05 Alessandro Borghese – 4 ristoranti

21:30 Sliding Doors

23:20 Bruno Barbieri – 4 Hotel

NOVE

20:00 Che tempo che fa

22:25 Che tempo che fa – Il tavolo

01:00 Fratelli di Crozza

20 — Venti

21:05 Safe House – Nessuno è al sicuro

23:23 Speed

Rai 4

20:30 Alert: Missing Persons Unit S210

21:20 Paziente 64 – Il giallo dell’isola dimenticata

23:15 Confessions – Confessioni di un assassino

01:06 Anica appuntamento al cinema

Iris

21:13 Rocketman

23:36 Tolkien

01:38 Vi presento Joe Black

Rai 5

20:17 Rai 5 Classic pt 38

20:51 Movie Mag

21:15 Di là dal fiume e tra gli alberi – S7E5 – Trevigiano, gioia saturnina

22:10 Lezioni di Piano S1E5 – Beyeler

22:39 Essere Maxxi – Michelangelo Pistoletto

23:10 Una giusta causa

01:05 Rai News Notte

Rai Movie

21:10 The Tourist

22:55 Il Colibrì

01:10 L’uomo nell’ombra

Rai Premium

21:20 The Voice Senior – Blind Auditions del 21/03/2025

23:45 Il Paradiso delle Signore – Daily – S9E128

00:30 Il Paradiso delle Signore – Daily – S9E129

01:15 Il Paradiso delle Signore – Daily – S9E130

Cielo

20:00 Affari al buio

20:30 Affari di famiglia

21:20 The Homesman

23:40 The Deuce – La via del porno

Twentyseven

21:18 Matrimonio a quattro mani

23:14 Sua maestà viene da Las Vegas

00:57 Hazzard

TV2000

20:00 Santo Rosario da Cascia

20:45 TG 2000

21:05 Soul

21:40 L’altro volto della speranza

23:25 Giuseppe di Nazareth

01:10 Effetto Notte – TV2000

LA7d

20:20 Eden – Missione Pianeta

21:20 Miss Marple – Al Bertram hotel

23:10 Miss Marple – Verso l’ora zero

01:00 Boston Legal

La 5

20:08 Endless Love

21:10 Rosamunde Pilcher: Cuori nella tempesta

23:00 Inga Lindstrom – La casa delle farfalle

Real Time

20:10 The Golden Bachelor – Non è mai troppo tardi per innamorarsi

21:30 90 giorni per innamorarsi: e poi…

Cine34

21:00 Tiramisù

22:49 Sconnessi

00:22 C’era un cinese in coma

02:20 Il terribile ispettore

03:51 La dottoressa preferisce i marinai

35 Focus

20:35 Paranormal Tv – PrimaTv

21:28 Freedom – Oltre il confine

00:44 I campioni del regno animale

Giallo

21:10 I misteri di Brokenwood

23:10 Ludwig

01:10 I misteri di Murdoch

TOP Crime

20:16 The Mentalist

21:16 Perry Mason: Un fotogramma dal cielo

23:16 Maigret e la principessa

01:04 Law & Order: Special Victims Unit

Italia 2

20:15 The Middle

21:15 THE BIG BANG THEORY

23:23 Amityville III

01:17 One Piece Gold – Il film

DMAX

20:30 L’Eldorado della droga: viaggio in USA

21:25 Border Security: Nord Europa

23:15 Basco Rosso

00:20 Avamposti

Rai Storia

20:00 Il giorno e la storia

20:20 Eventi Scritto, letto, detto: Beppe Attene

20:30 Passato e Presente – Romania 1989, la fine di Ceausescu

21:10 Cento giorni a Palermo

22:55 Un mondo diviso (pt2)

00:00 Rai News Notte

00:05 Il giorno e la storia

00:25 Passato e Presente – Romania 1989, la fine di Ceausescu

Mediaset Extra

21:06 Grande Fratello (in diretta)

Foto di repertorio