Programmi in tv stasera: la guida TV di oggi

Programmi in TV stasera: ecco la Guida televisiva alla programmazione in prima, seconda e terza serata di oggi, 20 marzo 2025: scopriamo insieme quali sono i film in onda, ma anche cosa c’è da vedere in televisione.

La programmazione dei canali sul digitale terrestre di oggi

Tra sport, serie tv, lungometraggi, varietà e reality show, di certo non mancherà l’intrattenimento. Seguirete qualcosa sul digitale terrestre o preferirete vedere le piattaforme di streaming? Vediamo quali sono i programmi con la mini guida TV ai film, e non solo, di stasera, 20 marzo 2025, in onda in prima, in seconda e terza serata.

Guida TV ai programmi in onda stasera, 20 marzo 2025: la lista completa

Rai 1

20:00 TG 1

20:30 Calcio: UEFA Nations League 2024/25 – Lega A: Italia – Germania

23:30 Porta a Porta

23:55 TG1 Sera

00:00 Porta a Porta

Rai 2

20:30 TG2 20.30

21:00 TG2 Post

21:20 Masquerade – Ladri d’amore

23:45 Come ridevamo

00:45 Generazione Z

01:50 Meteo 2

Rai 3

20:00 Blob

20:15 Fin che la barca va

20:40 Il cavallo e la torre

20:50 Un posto al sole – EP6659

21:20 Splendida Cornice

00:00 TG3 Linea Notte

01:00 Meteo 3

01:05 TG Magazine

Rete 4

20:29 4 di sera

21:23 Dritto e Rovescio

00:56 Drive up 2025

Canale 5

20:01 TG5

20:40 Striscia la notizia –

21:37 Titanic

01:26 TG5

Italia 1

20:34 NCIS – Unità Anticrimine

21:25 Jurassic World: Il regno distrutto

00:07 Bussano alla porta – PrimaTv

LA7

20:00 Tg La7

20:35 Otto e mezzo

21:15 Piazza Pulita

01:00 Tg La7

TV8

20:15 Celebrity Chef – Anteprima

20:20 Alessandro Borghese – Celebrity Chef

21:30 Tutte contro lui – The Other Woman

23:40 Il fidanzato di mia sorella

NOVE

20:30 Don’t Forget the Lyrics

21:30 Only Fun – Comico Show

00:05 Che tempo che fa – Il tavolo

20 — Venti

20:04 THE BIG BANG THEORY

21:11 Red Sparrow

23:56 Interstellar

Rai 4

20:36 Criminal Minds XI ep.17

21:21 Delitti in paradiso XIII ep.7

22:21 Delitti in paradiso XIII ep.8

23:24 Chi è senza peccato – The Dry

01:27 Anica appuntamento al cinema

Iris

20:10 Walker Texas Ranger

21:14 Die Hard – Duri a morire

23:43 Scuola di cult

23:58 Trappola di cristallo

Rai 5

20:20 Sciarada: Il circolo delle parole – Divino Dante: Dante e il mondo

21:14 OSN Inkinen Shostakovich

22:33 Decades Rock: Cyndi Lauper & Friends

23:50 Tony Bennett and Lady Gaga: Cheek to Cheek Live!

00:45 Rock Legends: The Police

01:07 Rai News Notte

01:09 La ragazza triste di Banksy

Rai Movie

21:10 In viaggio verso un sogno – The Peanut Butter Falcon

22:50 Chef – La ricetta perfetta

00:50 Anica – Appuntamento al cinema

Rai Premium

20:20 Pezzi unici – S1E10 – Caccia ai ladri

21:20 La regina del peccato

22:55 Nemici del cuore

00:25 Storie italiane

Cielo

20:00 Affari al buio

20:30 Affari di famiglia

21:20 Cold Blood – Senza pace

23:10 Bangkok Dangerous – Il codice dell’assassino

Twentyseven

21:15 Il mandolino del capitano Corelli

23:45 Il dottor Zivago

TV2000

20:00 Santo Rosario per Papa Francesco

20:45 TG 2000

21:15 Il mistero delle lettere perdute

23:30 Guerra e Pace

LA7d

20:15 Ci vediamo in tribunale

21:15 Quel che resta del giorno

23:45 Promised Land

La 5

20:13 Uomini e donne

21:39 Scritto nelle stelle

23:37 Ballare per un sogno

Real Time

20:30 Casa a prima vista

21:30 Vite al limite

Cine34

21:00 Ultimo – L’infiltrato

01:01 In questo mondo di ladri

Focus

20:33 Enigmi alieni – PrimaTv

21:26 Rottnest island: Il regno dei quokka

23:37 Freedom – Oltre il confine

Giallo

20:10 Soko Kitzbuhel – Misteri tra le montagne

21:10 Vera

23:10 L’ispettore Dalgliesh

TOP Crime

20:17 The Mentalist

21:15 Delitto a Mont Saint-Michel

23:20 Law & Order: Unità speciale

Italia 2

20:23 Due uomini e 1/2

21:15 Amusement – Giochi pericolosi

23:07 Il Re Scorpione

DMAX

21:25 I pionieri dell’oro

01:10 Customer Wars

Rai Storia

20:05 Eventi Iconologie Quotidiane. L’ascensione di Frei Carlos

20:10 Il giorno e la storia

20:30 Passato e Presente – Corsica contesa – 20/03/2025

21:10 5000 anni e + L’impero di Carlo V, là dove non tramontava ma il sole

22:10 a.C.d.C. Gli Stuart. Un regno di sangue p. 1 Giacomo I Re di Scozia e d’Inghilterra

23:05 Marrakesh: Magica, Mistica, Mondana

23:50 R.A.M Noi c’eravamo-Corrispondenti dal fronte: Floyd Gibbons

00:00 Rai News Notte

00:05 Il giorno e la storia

Mediaset Extra

21:06 Grande Fratello (in diretta)

Foto di repertorio