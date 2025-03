Roma, droga sulle auto a noleggio: cinque arresti

I Carabinieri della Compagnia di Montesacro, d’intesa con la Procura della Repubblica di Roma, hanno eseguito un’ampia attività di controllo finalizzata ad arginare il traffico delle sostanze stupefacenti tra i quartieri.

I controlli antidroga

Il bilancio delle attività ha portato all’arresto in flagranza di 5 persone, gravemente indiziate traffico di sostanze stupefacenti, trovate a bordo di autovetture a noleggio, in possesso di diverse dosi di sostanze stupefacenti e denaro contante ritenuto provento di attività illecita.

Nello specifico, a San Basilio, i Carabinieri della locale Stazione hanno arrestato in flagranza, un cittadino di Roma che, alla guida di un’autovettura a noleggio, è stato trovato in possesso di due dosi di cocaina e una di hashish, già confezionate e pronte alla vendita, oltre alla somma di 120 euro in contanti, ritenuti provento di attività illecita.

Un’altra autovettura risultata a noleggio, questa volta con a bordo un uomo e una donna, entrambi italiani, sono stati arrestati in flagranza dai Carabinieri della Stazione di Roma Talenti perché trovati in possesso di 39 dosi di cocaina pronti alla vendita.

Nel quartiere Città Giardino, invece, i Carabinieri del Nucleo Operativo della Compagnia di Roma Montesacro hanno fermato un’altra autovettura, sempre a noleggio, con a bordo un uomo di 44 anni e una donna di 24 anni, entrambi di Roma, e arrestati poiché trovati in possesso di 9 confezioni di cocaina e 180 euro in contanti.

Tutti gli arresti sono stati convalidati. Si precisa che considerato lo stato del procedimento, indagini preliminari, gli indagati devono intendersi innocenti fino ad eventuale accertamento di colpevolezza, con sentenza definitiva.