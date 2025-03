Roma, avevano 99 carte di credito: arrestati due uomini

I Carabinieri del Nucleo Operativo della Compagnia Roma Eur hanno arrestato due persone – un 40enne della provincia di Caserta e un 52enne di Napoli, entrambi senza occupazione e con precedenti – gravemente indiziati dei reati, a vario titolo, di indebito utilizzo e falsificazione di strumenti di pagamento diversi dai contanti.

I dettagli

Lo scorso pomeriggio, transitando in circonvallazione Gianicolense, i Carabinieri hanno notato i due indagati, in atteggiamento sospetto, a bordo di un’auto ferma nei pressi di una banca e hanno deciso di fermarli per un controllo.

La successiva perquisizione veicolare ha permesso ai Carabinieri di rinvenire nell’auto 99 carte bancomat, intestate ad altrettante persone, 7 delle quali sono risultate essere state utilizzate poco prima dagli indagati, per effettuare una serie di prelievi presso lo sportello ATM di quella filiale, come accertato dalle ricevute ancora in loro possesso.

Ad esito delle perquisizioni personali, invece, il 40enne è stato trovato in possesso di 950 euro in contanti.

I Carabinieri hanno sequestrato quanto rinvenuto, unitamente ai telefoni e al veicolo, a noleggio, a loro in uso.

Gli arrestati sono stati portati nel carcere di Regina Coeli dove i loro arresti sono stati convalidati.

Si precisa che considerato lo stato del procedimento, indagini preliminari, gli arrestati devono considerarsi innocenti fino ad eventuale sentenza definitiva.