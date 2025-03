Velletri. Inizio dei lavori di sostituzione delle alberature in viale Roma

Velletri – Al via le operazioni di sostituzione delle alberature comunali in viale Roma, come previsto dal piano di manutenzione approvato con delibera in Giunta e stilato dall’agronomo forestale incaricato.

I dettagli sulle operazioni

Questo intervento, che si inserisce nell’ambito di un’azione più ampia di conservazione e valorizzazione del patrimonio arboreo della città, prevede la rimozione delle alberature ormai compromesse e la loro ripiantumazione con nuove piante.

In particolare, il piano di sostituzione per viale Roma prevede la rimozione delle ceppaie presenti nelle aiuole, con la messa a dimora della stessa specie, Quercus lieux, in modo da mantenere l’identità storica e paesaggistica del filare arboreo.

L’intervento si rende necessario in quanto alcuni alberi, a causa di motivi fisiologici e strutturali, non sono più in grado di garantire le condizioni di efficienza e sicurezza richieste. Gli alberi in questione si trovavano in classe D, categoria che implica, come riporta la dicitura del piano, un potenziale pericolo.

“L’Amministrazione Comunale continua a investire nella cura e nel rinnovamento del verde urbano per garantire un ambiente più sicuro e gradevole per la cittadinanza, nel pieno rispetto dell’identità naturale e storica dei nostri spazi pubblici”. – ha dichiarato l’Assessore all’Ambiente, Ilaria Neri.