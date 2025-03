Velletri, nominato il Garante della Persona: è l’Avvocato Anna Scifoni

Il Sindaco di Velletri, Ascanio Casella, ha ufficialmente nominato l’Avv. Anna Scifoni come Garante della Persona, figura che avrà il compito di promuovere e tutelare i diritti inviolabili e fondamentali dei cittadini, con un focus particolare sulle categorie più vulnerabili.

Velletri, nominato il Garante della Persona: ecco i dettagli

L’Avv. Scifoni, consigliere dell’Ordine degli Avvocati di Velletri ed esperto di interesse nell’ambito della composizione dell’Osservatorio regionale sulle pari opportunità e la violenza sulle donne nominata dal Presidente della Regione Lazio, Francesco Rocca, è stata scelta per la sua esperienza e la sua capacità di affrontare le sfide legate alla difesa dei diritti civili e sociali.

Le finalità principali del Comune di Velletri comprendono la promozione e la realizzazione di attività che mirano a garantire i diritti fondamentali delle persone, nonché a rimuovere gli ostacoli di natura sociale e culturale che limitano lo sviluppo della persona umana e la partecipazione alla vita cittadina. In particolare, il Comune si impegna nella tutela delle persone appartenenti a gruppi sociali vulnerabili.

Con la nomina del Garante della Persona, appunto, si intende rafforzare il sistema di protezione dei diritti dei cittadini, offrendo uno strumento efficace per la mediazione e la tutela, attraverso azioni non giurisdizionali, nei confronti delle pubbliche amministrazioni e dei gestori di servizi pubblici. Tra le priorità della nuova figura ci sarà anche la promozione dei diritti dell’infanzia, dell’adolescenza e delle persone in difficoltà psico-sociali.

L’Assessore ai Servizi Sociali, Ilaria Neri, ha espresso soddisfazione per questa nomina: “La figura del Garante della Persona rappresenta un grande passo avanti per la città, in particolare nei settori delle fragilità sociali. Questa figura contribuirà a dare una risposta concreta alle esigenze dei cittadini più vulnerabili. Auguro un buon lavoro all’Avv. Anna Scifoni”.