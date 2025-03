Programmi in tv stasera: la guida TV di oggi

Programmi in TV stasera: ecco la Guida televisiva alla programmazione in prima, seconda e terza serata di oggi, 19 marzo 2025: scopriamo insieme quali sono i film in onda, ma anche cosa c’è da vedere in televisione.

La programmazione dei canali sul digitale terrestre di oggi

Tra sport, serie tv, lungometraggi, varietà e reality show, di certo non mancherà l’intrattenimento. Seguirete qualcosa sul digitale terrestre o preferirete vedere le piattaforme di streaming? Vediamo quali sono i programmi con la mini guida TV ai film, e non solo, di stasera, 19 marzo 2025, in onda in prima, in seconda e terza serata.

Guida TV ai programmi in onda stasera, 19 marzo 2025: la lista completa

Rai 1

20:00 TG 1

20:30 Cinque Minuti

20:35 Affari tuoi

21:30 Il Sogno

23:50 Porta a Porta

23:55 TG1 Sera

00:00 Porta a Porta

Rai 2

20:30 TG2 20.30

21:00 TG2 Post

21:20 The Equalizer 2 – Senza perdono

23:30 Linea di confine – La strage di Erba

00:55 Storie di donne al bivio Mercoledì

Rai 3

20:00 Blob

20:15 Fin che la barca va

20:40 Il cavallo e la torre

20:50 Un posto al sole – EP6658

21:20 Chi l’ha visto?

00:00 TG3 Linea Notte

01:00 Meteo 3

01:05 TG Magazine

Rete 4

20:29 4 di sera

21:24 Fuori dal coro

00:58 Uno stalker dal passato

Canale 5

20:01 TG5

20:39 Striscia la notizia

21:35 Guinness – Lo show dei record

00:43 TG5

Italia 1

20:37 NCIS – Unità Anticrimine

21:27 Red

23:48 R.I.P.D. – Poliziotti dall’aldilà

01:43 Ciak speciale

LA7

20:00 Tg La7

20:35 Otto e mezzo

21:15 Una giornata particolare

00:00 Barbero risponde

00:30 La7 Doc

01:30 Tg La7

01:40 Otto e mezzo

TV8

20:15 Alessandro Borghese – Celebrity Chef

21:30 Alessandro Borghese – 4 ristoranti

00:20 Sex List

NOVE

20:30 Don’t Forget the Lyrics

21:30 Confusi e felici

23:40 Mai stati uniti

20 — Venti

20:09 THE BIG BANG THEORY

21:05 Interstellar

00:23 Independence Day: Rigenerazione

Rai 4

20:34 Criminal Minds XI ep.16

21:20 Alert: Missing Persons Unit S2E9

22:05 Alert: Missing Persons Unit S210

22:51 Secret Team 355

00:54 Criminal Minds XI ep.16

01:39 Fast Forward ep.3

Iris

20:14 Walker Texas Ranger

21:20 Nemico pubblico

00:14 L’ esercito delle dodici scimmie

Rai 5

20:13 Sciarada – Il circolo delle parole – Divino Dante: Dante e amore

21:16 Art Night Puntata 9 – Correggio. Dall’om

22:16 Come ridevamo

23:06 David Bowie: A Reality Tour

00:05 Rock Legends: The Police

00:27 Bono: in attesa di un salvatore

01:18 Rai News Notte

Rai Movie

21:10 Omicidio in diretta

22:55 Movie Mag

23:20 Il sipario strappato

01:40 House of Gucci

Rai Premium

20:20 Pezzi unici – S1E8 – Quella notte sul fiume

21:20 Stasera tutto è possibile

00:00 La Nave dei Sogni – Viaggi di Nozze alle Bermuda

Cielo

20:20 Affari di famiglia

21:20 Armageddon – Giudizio finale

00:10 Malamore

Twentyseven

21:16 Il dottor Zivago

01:03 All’inseguimento della pietra verde

TV2000

20:00 Santo Rosario

20:45 TG 2000

21:10 Di Bella sul 28

22:30 Soul

23:00 Segreti e bugie

LA7d

20:15 Ci vediamo in tribunale

21:15 Fuga dal Natale

23:05 La guerra dei papà

00:55 This Is Us

La 5

20:13 Uomini e donne

21:38 Insieme per forza

00:02 Due padri di troppo

Real Time

20:30 Casa a prima vista

21:30 The Golden Bachelor – Non è mai troppo tardi per innamorarsi

23:00 Take My Tumor – Chirurgia estrema

00:55 La testa di mio figlio continua a crescere

Cine34

21:00 I mostri oggi

23:17 I nuovi mostri

01:22 In viaggio con papà

Focus

20:35 Enigmi alieni – PrimaTv

21:26 I campioni del regno animale – PrimaTv

22:25 I caracal – Nottambuli e solitari

23:41 Shackleton – La piu’ grande delle avventure

01:35 Ingegneria XXL China Edition

Giallo

20:10 Soko Kitzbuhel – Misteri tra le montagne

21:10 Ludwig

23:10 I misteri di Brokenwood

TOP Crime

20:16 The Mentalist

21:13 Law & Order: Unità Speciale

22:57 Law & Order: Unità speciale

Italia 2

20:23 Due uomini e 1/2

21:15 Il Re Scorpione

23:13 THE BIG BANG THEORY

01:18 One Piece

DMAX

21:25 Falegnami ad alta quota

22:20 La fattoria Clarkson

23:15 WWE NXT

00:10 Quei cattivi vicini

Rai Storia

20:05 Eventi Iconologie Quotidiane. H. Bosch, il trittico delle tentazioni di sant’ Antonio

20:10 Il giorno e la storia

20:30 Passato e Presente – Oppenheimer, il padre della bomba atomica – 24/01/2024

21:10 Mai + trasmessi – 1960-1962 Gente che va gente che viene

22:05 Storie della Shoah in Italia. I Giusti

23:00 9 ottobre 1982. Attacco alla Sinagoga

23:50 5000 anni e + La lunga storia dell’umanità – Stonehenge, il cerchio perduto – 07/11/2023

00:50 Rai News Notte

00:55 Il giorno e la storia

01:15 Eventi Iconologie Quotidiane. L’ascensione di Frei Carlos

Mediaset Extra

21:12 Grande Fratello (in diretta)

Foto di repertorio