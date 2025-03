Torna l’appuntamento con i dibattiti scientifici a Colleferro: ecco tutti i dettagli sul prossimo incontro, che si terrà sabato 22 marzo presso la Biblioteca.

Dibattiti scientifici, nuovo appuntamento a Colleferro sulle alluvioni: tutti i dettagli

La conferenza è prevista per sabato 22 marzo, alle ore 10.30, presso la Biblioteca, nell’aula di alta formazione R.Morandi.

Durante l’incontro si parlerà “Idrologia e Idraulica delle piene: le regole del gioco” e il relatore sarà l’Ing. Remo Pelillo.

Il coordinatore e portavoce del team scientifico è Mauro Marozza, che ricorda che le conferenze aspirano a fare un approfondimento sulle tematiche trattate. Inoltre, viene data a tutti la possibilità di proporre una propria conferenza nel campo scientifico e partecipare al dibattito.

Il gruppo si incontra in biblioteca alle ore 11.00 tutti i sabati per parlare di scienza nelle varie tematiche ed è aperto a tutti.

Il tema della conferenza

La conferenza riguarda le alluvioni, questi eventi oggi frequenti che hanno quasi sempre esiti catastrofici e proverà a fare un approfondimento delle cause naturali di queste piene, per poi applicare le tecniche di ingegneria idraulica per poter mitigare o arginare le possibili conseguenze.

Di seguito, un disegno dei bambini di Firenze dell’alluvione del 1966:

