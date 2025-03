Colleferro, giovanissimi picchiano un uomo: l’appello del Sindaco

Colleferro – Paura in zona movida sabato, 15 marzo 2025: dei giovanissimi avrebbero aggredito e picchiato un uomo per futili motivi. Al momento, la ricostruzione dei fatti è parziale: le indagini sono in corso.

Ci uniamo all’appello del Sindaco, che riportiamo di seguito: chiunque avesse visto o sentito qualcosa, è pregato di rivolgersi alle Forze dell’Ordine.

L’appello del Sindaco, Pierluigi Sanna

“Sabato siamo precipitati di nuovo nel vortice, nostro malgrado.

Dalle ricostruzioni degli inquirenti sembrerebbe che dei giovanissimi abbiano picchiato un mio coetaneo per futili motivi, sempre nel quartiere della movida.

Io faccio appello pubblico affinché chi ha assistito personalmente ai fatti si rechi senza indugio presso le forze dell’ordine per raccontare e denunciare l’accaduto. Non siamo una comunità omertosa e lo abbiamo sempre dimostrato, soprattutto nelle vicende più delicate.

Seguo con apprensione il quadro clinico della vittima, un padre di famiglia ed un lavoratore al quale esprimo tutta la mia vicinanza, così come alla sua famiglia ed ai suoi amici.

Sebbene io non abbia nessun potere di ordine pubblico e questo, come noto, sia in carico a Colleferro al locale commissariato di PS, ho ritenuto egualmente di chiedere udienza al Prefetto di Roma che me l’ha immediatamente accordata e di ciò lo ringrazio profondamente.

Chiederò che alle locali forze dell’ordine vengano inviati rinforzi in uomini e mezzi e che la cosa possa essere discussa già in settimana in senso al comitato per l’ordine e la sicurezza pubblica di Roma e provincia.

Continuando a credere che l’attività di prevenzione sia comunque fondamentale, l’amministrazione ha, nell’ultimo consiglio comunale, finanziato 60’000€ per ulteriori 14 telecamere in tutta l’area della movida. Verranno introdotti moderni sistemi di analisi video che il comune cederà alle forze dell’ordine per ogni attività.

Ora però l’importante è che il quadro clinico migliori e che eventuali testimoni si rechino celermente ad aggiungere dettagli fondamentali a quanto già appreso grazie alle telecamere attualmente già attive”, è il post condiviso dal sindaco di Colleferro, Pierluigi Sanna, sulla propria pagina Facebook.

Foto di repertorio