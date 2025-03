Tivoli, bazar della droga in casa: arrestato 27enne

Tivoli – I Carabinieri della Stazione Carabinieri di Tivoli Terme hanno arrestato in flagranza di reato un cittadino italiano di 27 anni, con precedenti, gravemente indiziato di detenzione di sostanze stupefacente ai fini di spaccio.

La perquisizione dei Carabinieri

Nella sera di giovedì, i Carabinieri durante un mirato servizio finalizzato al contrasto del traffico di sostanze stupefacenti, hanno fermato e controllato un uomo trovato in possesso di sostanze stupefacente. Da un controllo poi esteso presso la sua abitazione, i militari hanno rinvenuto e sequestrato 3,5 kg di hashish, 1,5 kg di marijuana, 614 g di cocaina, 284 g di crack, 262 g di shaboo e 37 pasticche di ecstasy, tutto già confezionato e suddiviso in dosi pronte per essere vendute.

Oltre allo stupefacente, in casa, sono stati trovati anche materiali idonei al taglio al confezionamento e alla pesatura, insieme a 3.450 euro in contanti ritenuti provento di attività illecita e una macchina per contare i soldi per calcolare il ricavato delle vendite della droga.

L’indiziato, su disposizione dell’Autorità Giudiziaria di Tivoli, è stato accompagnato presso la sua abitazione e sottoposto agli arresti domiciliari, in attesa di essere del rito direttissimo.

Per dovere di cronaca, e a tutela di eventuali indagati in caso di indagini, ci teniamo a ricordare che quanto detto non equivale a una condanna. Le prove si formano in Tribunale e l’ordinamento giudiziario italiano prevede comunque tre gradi di giudizio. Resta dunque valida la presunzione di non colpevolezza degli indiziati.

