Tivoli – Il Presidente della Commissione Ambiente Massimiliano Asquini e Antonello Livi, Presidente dell’Associazione Accademia Kronos Valle dell’Aniene, sono intervenuti questa mattina, insieme al Comando unità forestali, ambientali e agroalimentari, in prossimità della cascata di Villa Gregoriana per ispezionare e ripulire la zona.

Tivoli, rifiuti abbandonati nei pressi della cascata di Villa Gregoriana: indagini in corso

Sono iniziate le indagini per rintracciare i presunti responsabili del danno, che ne risponderanno come previsto dalla Legge.

Le dichiarazioni

“Non possiamo tollerare che una delle più belle meraviglie naturali di Tivoli possa essere rovinata da incivili che non hanno rispetto per la Città. La nostra sarà una battaglia serrata, al fine di tutelare il nostro patrimonio e garantire che non debbano essere i Cittadini onesti a rimetterci”, così dichiara il Presidente della Commissione Ambiente Massimiliano Asquini.

“Preservare la pulizia ed il decoro della nostra Città è un impegno fondamentale da parte dell’Amministrazione. Insieme alle Forze dell’Ordine, che ringrazio per il loro quotidiano impegno nel difendere le nostre bellezze, ci stiamo attivando per garantire che a Tivoli non ci sia più spazio per azioni di questo tipo. Ringrazio anche il Presidente Asquini per aver mostrato sin da subito il suo impegno in Commissione Ambiente. Dobbiamo continuare a vigilare per rispetto verso la maggioranza dei Cittadini che ogni giorno curano e difendono l’ambiente tiburtino”, ha dichiarato il Sindaco di Tivoli Marco Innocenzi.