Roma – Incidente mortale nella mattinata di oggi, 17 marzo 2025, su via Ardeatina: deceduta una donna di 56 anni dopo essere stata investita da un’auto.

Stando ad una prima e parziale ricostruzione dei fatti, una donna di 56 anni ha perso la vita dopo essere stata investita su via Ardeatina, a Roma. L’incidente è avvenuto alle 6:30 di oggi.

Sul posto sono intervenuti gli agenti della Polizia Locale per i rilievi di rito; il conducente dell’auto è stato accompagnato in ospedale per tutti gli accertamenti. Sono in corso le indagini per ricostruire l’esatta dinamica del sinistro: potrebbero seguire aggiornamenti.

Foto di repertorio