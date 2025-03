Roma Nord, la droga viaggia sulle auto noleggiate: sei arresti

Roma – Nuovo blitz dei Carabinieri, questa volta a nord della Capitale. I Carabinieri della Compagnia di Roma Montesacro hanno effettuato un servizio straordinario di controllo nei quartieri di San Basilio, Tufello, Talenti e Pietralata, finalizzato alla prevenzione e alla repressione di ogni forma di illegalità e degrado nelle aree periferiche.

Servizi antidroga a Roma Nord: ecco cosa emerge

Nel corso dei controlli antidroga, nelle ultime ore, d’intesa con la Procura della Repubblica di Roma, i Carabinieri hanno arrestato, in flagranza di reato, 6 persone, gravemente indiziate di detenzione e traffico di sostanze stupefacenti.

In via Luigi Gigliotti, a San Basilio i Carabinieri della locale Stazione hanno arrestato un 30enne romano, disoccupato, con precedenti, bloccato subito dopo aver ceduto una dose di cocaina, da 0,5 grammi, ad un acquirente che è stato identificato e segnalato all’Autorità competente quale assuntore. Dopo l’arresto il giovane è stato condotto in caserma e successivamente presso il proprio domicilio in attesa del rito direttissimo.

La scorsa sera nel corso di un controllo alla circolazione stradale in via Monte Circeo, i Carabinieri della Stazione di Roma Talenti hanno fermato un romano di 21 anni, appartenente ad una nota famiglia di Tor bella Monaca, mentre si trovava alla guida di un’auto presa a noleggio. Il 21enne, proveniente proprio dal quartiere di Tor bella Monaca, alle domande dei militari è apparso subito nervoso e per questo motivo i militari hanno deciso di approfondire il controllo. A seguito della perquisizione personale e veicolare è stato trovato in possesso di 4 dosi di cocaina del peso di circa 3 grammi e della somma contante di 850 euro in contanti, ritenuta provento dell’attività illecita. Poco più tardi in via delle Vigne Nuove, nel corso di un altro controllo, gli stessi Carabinieri hanno assistito alla cessione di stupefacente da un soggetto a bordo di un’auto e uno a piedi. I militari sono intervenuti immediatamente e li hanno bloccato entrambi. In manette è finito un romano di 44 anni, che si trovava a bordo dell’auto, risultata a noleggio, e a seguito della perquisizione personale e veicolare è stato trovato in possesso di 4 dosi di cocaina del peso di circa 2,4 grammi e della somma contante di 200 euro.

In manette è finita anche una coppia di italiani, lui romano di 57 anni, lei di Rieti di 49 anni, entrambi con precedenti. I due sono stati controllati mentre viaggiavano a bordo di un’autovettura e trovati in possesso di 8 dosi di crack del peso di 15 grammi circa e di ulteriori 17 dosi di cocaina del peso di circa 48 grammi, nonché della somma contante di 480 euro, ritenuta provento dell’attività illecita.

Infine, in via dell’Acqua Marcia all’angolo con via Castel Paternò, i Carabinieri del Nucleo Operativo della Compagnia di Roma Monte Sacro hanno proceduto al controllo di una vettura a noleggio condotta da un romano di 40 anni, che a seguito della perquisizione è stato trovato in possesso di ben 40 dosi di cocaina del peso di circa 20 grammi, 23 di crack del peso di circa 12 grammi e di un involucro di marijuana del peso di circa 10 grammi nonché della somma contante di 300 euro. Dopo l’arresto il soggetto è stato condotto presso il proprio domicilio.

Tutti gli arresti sono stati convalidati.

Si precisa che considerato lo stato dei procedimenti, indagini preliminari, gli arrestati devono considerarsi innocenti fino ad eventuale sentenza definitiva.