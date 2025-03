Sagre di Qualità nel Lazio: un marchio per la valorizzazione del territorio

Un grande riconoscimento per la cultura, la tradizione e la passione delle Pro Loco italiane: il marchio “Sagra di Qualità”, conferito dall’Unione Nazionale Pro Loco d’Italia (UNPLI), è stato assegnato alla Sagra del Carciofo Romanesco di Ladispoli e alla Sagra delle Fragole di Nemi.

La cerimonia di premiazione si è svolta il 9 e 10 marzo 2025 tra l’Ergife Palace Hotel e il Senato della Repubblica, celebrando eventi che si distinguono per autenticità, valorizzazione del patrimonio enogastronomico e culturale, sostenibilità e accoglienza turistica.

Il marchio “Sagra di Qualità”, promosso dall’UNPLI, certifica e promuove le sagre autentiche, che rispettano i valori della tradizione, della qualità e della sostenibilità, diventando strumenti concreti di promozione territoriale. Quest’anno sono state premiate 41 sagre e 9 eventi, a testimonianza dell’importanza di queste manifestazioni nel panorama culturale italiano.

Tra le personalità intervenute alla cerimonia, il senatore Antonio De Poli, promotore dell’iniziativa, il presidente UNPLI Antonino La Spina, il sottosegretario al Masaf Luigi D’Eramo, il deputato e consigliere del ministro del Turismo Gianluca Caramanna, il responsabile per il Dipartimento Cultura, Turismo e Agricoltura dell’ANCI Vincenzo Santoro. La conduzione dell’evento è stata affidata al presentatore Beppe Convertini.

Dichiarazioni

Antonino La Spina, Presidente UNPLI, ha dichiarato: “La certificazione ‘Sagra di Qualità’ non è solo un attestato di eccellenza, ma un riconoscimento dell’impegno straordinario delle Pro Loco e dei volontari nel tramandare le tradizioni locali, promuovendo l’identità culturale e stimolando il turismo sostenibile”.

Il senatore Antonio De Poli ha sottolineato: “Il marchio ‘Sagre di Qualità’ è un forte messaggio di valorizzazione delle nostre tradizioni e dei nostri prodotti locali. Con la cerimonia di premiazione intendiamo riconoscere il valore dello straordinario mondo del volontariato delle Pro Loco, custodi dei nostri territori e delle nostre identità. Ecco perché è fondamentale accelerare l’iter legislativo sul riconoscimento dell’operato delle Pro Loco”.

Il sottosegretario Luigi D’Eramo ha evidenziato: “Le sagre e gli eventi tradizionali sono strumenti essenziali per la tutela e la promozione delle peculiarità locali e per la crescita economica e culturale delle comunità”.

Il riconoscimento alle sagre del Lazio

Il Presidente del Comitato UNPLI Lazio, Claudio Nardocci, ha espresso grande soddisfazione per il riconoscimento conferito alla Sagra del Carciofo Romanesco di Ladispoli e alla Sagra delle Fragole di Nemi: “Siamo orgogliosi di celebrare un traguardo così importante per il nostro territorio e per le Pro Loco che con dedizione e passione portano avanti le tradizioni locali. Questi riconoscimenti dimostrano che le sagre del Lazio non solo conservano il passato, ma guardano anche al futuro, puntando su accoglienza, qualità e sostenibilità”.

La Sagra del Carciofo Romanesco di Ladispoli dal 1950 è un appuntamento imperdibile che celebra il prodotto simbolo della città di Ladispoli. L’evento si svolge in aprile e offre un ricco programma di spettacoli, competizioni di sculture di carciofi, degustazioni e la tradizionale Settimana Gastronomica nei ristoranti locali.

Il Carciofo Romanesco IGP si distingue per la sua forma sferica, priva di spine, e il sapore dolce. Coltivato secondo metodi naturali, è protagonista di piatti tipici come i celebri Carciofi alla Romana. Oltre all’evento gastronomico, Ladispoli offre un affascinante patrimonio storico, tra cui i resti del porto etrusco di Alsium, il Castello Odescalchi e la suggestiva Torre Flavia.

La Sagra delle Fragole di Nemi dal 1925 che trasforma Nemi, suggestivo borgo dei Castelli Romani, in un’esplosione di colori e sapori. Celebrata la prima domenica di giugno, l’evento attira visitatori da tutto il mondo con degustazioni gratuite, spettacoli folcloristici e la tradizionale sfilata delle donne in costume locale.

Le fragoline di bosco di Nemi, dolci e profumate, sono protagoniste di delizie culinarie come crostatine, gelati e liquori. Il borgo, insignito della Bandiera Arancione del Touring Club Italiano, vanta attrazioni storiche come il Santuario di Diana Nemorense, il Museo delle Navi Romane e panorami mozzafiato sul lago vulcanico.

Con questi riconoscimenti, il Lazio si conferma una regione ricca di eccellenze gastronomiche e tradizioni uniche, capaci di attrarre visitatori e valorizzare il patrimonio culturale locale. Il marchio Sagra di Qualità rappresenta un impegno concreto per la promozione del turismo esperienziale e delle tipicità del territorio.