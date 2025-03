Nel 2025 la storica Sagra delle Fragole e mostra dei fiori di Nemi compirà 100 anni e si svolgerà domenica 1 giugno. Un traguardo importante per un evento che da un secolo rappresenta un simbolo della tradizione e dell’identità locale.

Nemi premiata al Senato con il “Certificato di Qualità” per la Sagra delle Fragole che, nel 2025, compie 100 anni

Si è conclusa ieri, presso il Senato della Repubblica Italiana, la cerimonia di consegna del prestigioso “Certificato di Qualità” assegnato alla Sagra delle Fragole di Nemi. Un riconoscimento che ha premiato il valore culturale ed enogastronomico dell’evento, sottolineandone l’autenticità, la sostenibilità e la capacità di valorizzare del territorio.

“Questo traguardo è stato motivo di grande orgoglio per tutta la nostra comunità – ha dichiarato il Sindaco di Nemi, Alberto Bertucci -. La Sagra delle Fragole è da sempre un simbolo della nostra tradizione e della nostra identità locale, e il riconoscimento ottenuto è stato il frutto di un lavoro corale che ha coinvolto la Pro Loco di Nemi, i volontari, i dipendenti comunali e tutti coloro che, con passione e dedizione, hanno contribuito al successo di questo evento”.

Un ringraziamento particolare è stato rivolto ad Edy Palazzi, Rosella Brecciaroli, e a Donatella Chialastri, per l’impegno profuso nella promozione della Sagra e nella valorizzazione del patrimonio locale.

“La certificazione Sagra di Qualità ha rappresentato un riconoscimento dell’importanza delle sagre autentiche come strumenti di promozione territoriale – ha aggiunto Bertucci -. Nemi, con la sua Sagra delle Fragole, continua a essere un punto di riferimento per il turismo enogastronomico e per la conservazione delle tradizioni; ricordiamo la splendida sfilata delle Fragolare che ogni anno nel centro storico rendono unica questa iniziativa.

L’evento al Senato ha visto la partecipazione di rappresentanti istituzionali e delle Pro Loco di tutta Italia, con l’obiettivo di valorizzare il ruolo delle sagre nell’economia locale e nella promozione culturale.

Il Comune di Nemi rinnova il suo impegno nel sostenere e migliorare la Sagra delle Fragole, affinché possa continuare a essere un appuntamento imperdibile per cittadini e visitatori.