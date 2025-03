Programmi in tv stasera: la guida TV di oggi

Programmi in TV stasera: ecco la Guida televisiva alla programmazione in prima, seconda e terza serata di oggi, 16 marzo 2025: scopriamo insieme quali sono i film in onda, ma anche cosa c’è da vedere in televisione.

La programmazione dei canali sul digitale terrestre di oggi

Tra sport, serie tv, lungometraggi, varietà e reality show, di certo non mancherà l’intrattenimento. Seguirete qualcosa sul digitale terrestre o preferirete vedere le piattaforme di streaming? Vediamo quali sono i programmi con la mini guida TV ai film, e non solo, di stasera, 16 marzo 2025, in onda in prima, in seconda e terza serata.

Guida TV ai programmi in onda stasera, 16 marzo 2025: la lista completa

Rai 1

20:00 TG 1

20:35 Affari tuoi – Puntata del 16/03/2025

21:30 Imma Tataranni – Sostituto Procuratore – S4E4 – Per sempre è un modo di dire

23:35 TG1 Sera

23:40 Speciale Tg1 – Sudan, la guerra dimenticata – Puntata del 16/03/2025

00:50 Mille e un libro

Rai 2

20:30 TG2 20.30

21:00 N.C.I.S. S22E5 – Una spia

21:50 N.C.I.S. Origins S1E5 – Il giorno del giudizio

22:45 La Domenica Sportiva… al 90°

00:30 L’altra DS

Rai 3

20:00 Blob

20:30 Fentanyl, overdose globale – PresaDiretta

23:15 Onore al merito

00:00 TG3 Mondo

00:25 Meteo 3

00:30 Mixerstoria – La storia siamo noi – Il caso Moro

Rete 4

20:30 4 di sera weekend

21:23 Zona bianca

00:57 Il sequestro Moro – Gli altri testimoni

Canale 5

20:01 TG5

20:39 Paperissima Sprint

21:29 Riassunto – tradimento

21:32 Tradimento – PrimaTv

00:00 Pressing

Italia 1

20:24 NCIS – Unità Anticrimine

21:13 Le iene

01:10 American Dad! – PrimaTv

01:36 American Dad!

02:01 Studio aperto – la giornata

02:19 Sport mediaset – la giornata i1

LA7

20:00 Tg La7

20:35 In altre parole – Domenica

21:15 Il caso Moro

23:05 Roma di piombo – Diario di una lotta

01:15 Tg La7

TV8

20:35 Podio Gara Moto2

20:45 Paddock Live Gara

21:00 MotoGP Grid

21:30 Pre Gara Motogp

21:35 MotoGP

22:25 Podio Gara Motogp

22:30 MotoGP Zona Rossa

23:30 Bruno Barbieri – 4 Hotel

NOVE

20:00 Che tempo che fa

22:25 Che tempo che fa – Il tavolo

01:05 Pennyworth

20 — Venti

21:05 Homefront

23:07 Il risolutore – A Man Apart

01:18 Dc’s Legends of Tomorrow

Rai 4

20:34 Alert: Missing Persons Unit S2E8 Craig

21:21 The Voyeurs

23:15 La Abuela – Legami di sangue

Iris

21:13 Cattive acque

23:51 Heart of the Sea – Le origini di Moby Dick

Rai 5

20:46 Movie Mag – Puntata del 12/03/2025

21:14 Di là dal fiume e tra gli alberi – S7E4 – Siena e il senso della vita

22:11 Lezioni di Piano – Puntata 4 – Whitney

22:40 Essere Maxxi – Mario Cucinella

23:09 A Beautiful Day – You Were Never Really Here

00:36 Rai News Notte

00:38 Tuttifrutti – 2024 – 2025 – Puntata 25

01:06 Di là dal fiume e tra gli alberi – S7E4 – Siena e il senso della vita

Rai Movie

21:15 Il treno

23:35 A casa tutti bene

01:15 Botte di Natale

Rai Premium

21:20 The Voice Senior – Blind Auditions del 14/03/2025

23:55 Il Paradiso delle Signore – Daily – S9E123

00:40 Il Paradiso delle Signore – Daily – S9E124

01:20 Il Paradiso delle Signore – Daily – S9E125

Cielo

20:00 Affari al buio

20:30 Affari di famiglia

21:20 Bangkok Dangerous – Il codice dell’assassino

23:20 The Deuce – La via del porno

00:50 XXX – Un mestiere a luci rosse

01:40 Il porno messo a nudo

Twentyseven

21:18 Mamma, ho riperso l’aereo: Mi sono smarrito a New York

23:35 Scuola di polizia 7: Missione a Mosca

01:07 Scuola di polizia 4: Cittadini in… guardia

TV2000

20:00 Santo Rosario da Cascia

20:45 TG 2000

21:15 Soul

21:40 Figlia del silenzio

23:15 Le petit piaf

00:50 Effetto Notte – TV2000

01:25 Angelus

LA7d

20:20 Eden – Missione Pianeta

21:20 Miss Marple – Sento i pollici che prudono

23:10 Miss Marple – Un messaggio dagli spiriti

01:00 Boston Legal

La 5

20:04 Endless Love

21:10 Rosamunde Pilcher: Un nuovo inizio

23:09 Amici verso il serale

00:54 Grande Fratello (in diretta)

Real Time

20:10 The Golden Bachelor – Non è mai troppo tardi per innamorarsi

21:30 90 giorni per innamorarsi: e poi…

23:20 ER: storie incredibili

Cine34

21:00 Il mammone

22:58 Classe Z

00:44 Stasera a casa di Alice

Focus

20:32 Paranormal Tv – PrimaTv

21:26 Freedom – Oltre il confine

00:06 I campioni del regno animale

01:14 I padroni del cielo

Giallo

21:10 I misteri di Brokenwood

23:10 Ludwig

01:10 I misteri di Murdoch

TOP Crime

20:15 The Mentalist

21:14 La donna del lago (Perry Mason)

23:16 Maigret ha un dubbio

01:01 Law & Order: Special Victims Unit

Italia 2

20:14 The Middle

21:14 THE BIG BANG THEORY

23:25 Amityville possession

01:40 Dragon Ball Z: La minaccia del demone malvagio

DMAX

20:30 L’Eldorado della droga: viaggio in USA

21:25 Border Security: Nord Europa

23:15 Basco Rosso

00:20 Avamposti

Rai Storia

20:00 Il giorno e la storia

20:20 Eventi Scritto, letto, detto: Andrea Graziosi

20:30 Passato e Presente – Il caso Moro e i partiti

21:10 Leonora addio

22:40 Un mondo diviso (pt1)

23:35 Un’ambulanza al fronte

00:00 Rai News Notte

00:05 Il giorno e la storia

00:25 Eventi Iconologie Quotidiane. Mabel la ricamatrice inglese

00:30 Passato e Presente – Il caso Moro e i partiti

Mediaset Extra

21:06 Grande Fratello (in diretta)

