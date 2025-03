Programmi in tv stasera: la guida TV di oggi

Programmi in TV stasera: ecco la Guida televisiva alla programmazione in prima, seconda e terza serata di oggi, 15 marzo 2025: scopriamo insieme quali sono i film in onda, ma anche cosa c’è da vedere in televisione.

La programmazione dei canali sul digitale terrestre di oggi

Vediamo quali sono i programmi con la mini guida TV ai film, e non solo, di stasera, 15 marzo 2025, in onda in prima, in seconda e terza serata.

Guida TV ai programmi in onda stasera, 15 marzo 2025: la lista completa

Rai 1

20:00 TG 1

20:35 Affari tuoi

21:30 L’Eredità Viva l’amore

00:10 TG1 Sera

00:15 Serenight

Rai 2

20:30 TG2 20.30

21:00 TG2 Post

21:20 F.B.I. S7E1 – Abbandonati

22:10 F.B.I. International S4E1 – Un leader, non un turista

23:00 90°… del Sabato

00:00 TG2 Storie. I racconti della settimana

00:44 Meteo 2

00:50 TG2 Mizar

01:20 TG2 Cinematinée

01:25 TG2 Achab Libri

Rai 3

20:00 Blob

20:15 La Confessione

21:20 Indovina chi viene a cena

23:10 TG3 Mondo

23:35 TG3 Agenda del Mondo

23:40 Meteo 3

23:45 Il Presidio – Puntata del 15/03/2025

00:40 Appuntamento al cinema

00:45 Fuori Orario. Cose (mai) viste

01:00 Lumina

Rete 4

20:30 4 di sera weekend

21:31 Banana Joe

23:45 The Town

Canale 5

20:01 TG5

20:39 Striscia la notizia

21:35 C’è posta per te

00:53 Speciale Tg5

01:44 TG5

Italia 1

20:34 NCIS – Unità Anticrimine

21:26 Asterix & Obelix: Il regno di mezzo – PrimaTv

23:44 La famiglia del professore matto

01:46 Ciak speciale

01:50 Studio aperto – la giornata

LA7

20:00 Tg La7

20:35 In altre parole

23:30 Uozzap Collezione

00:15 Tg La7

TV8

20:35 Alessandro Borghese – 4 ristoranti

23:00 Bruno Barbieri – 4 Hotel

00:25 Alessandro Borghese – 4 ristoranti

NOVE

20:05 Fratelli di Crozza

21:30 Accordi & Disaccordi

20 — Venti

20:16 THE BIG BANG THEORY

20:43 Il risolutore – A Man Apart

23:00 Taf 8 – the art of fighting

Rai 4

20:33 Coroner S1E4 Episodio 4

21:20 Hinterland

23:00 La cospirazione del Cairo

01:04 Anica appuntamento al cinema

Iris

21:13 Il rapporto Pelican

00:13 Giochi di potere

Rai 5

20:41 Spartiacque – S2E3

21:14 Sei pezzi facili – Il teatro di Mattia Torre – Perfetta

22:37 Apprendisti Stregoni – Donne E Dee Di Sardegna – Féminas E Divas De Sardigna

23:37 Raffa in the Sky

01:46 Rai News Notte

Rai Movie

21:10 Il Colibrì

23:20 Anna (2019)

Rai Premium

21:20 Che Dio ci aiuti – S8E5 – La vita che vorrei

22:15 Che Dio ci aiuti – S8E6 – Madri

23:10 Imma Tataranni – Sostituto Procuratore – S4E3 – Quando finisce un amore

Cielo

20:00 Affari al buio

20:30 Affari di famiglia

21:20 Malamore

23:15 9 to 5: Days in Porn – Gli impiegati del porno

01:05 Adult Insider

Twentyseven

21:15 Scuola di polizia 7: Missione a Mosca

22:54 Arma letale 3

01:02 Un agente segreto al liceo

TV2000

20:00 Santo Rosario da Cascia

20:40 TG 2000

21:00 Santo Rosario

21:40 Una ragazza, un maggiordomo e una Lady

23:35 Amelia

LA7d

20:20 Eden – Missione Pianeta

21:20 Un figlio all’improvviso

23:05 Devious Maids

01:35 La Mala Educaxxxion

La 5

20:12 Endless Love

21:10 Rosamunde Pilcher: Quattro palloncini e un funerale

23:04 Miss Detective

01:07 X-style

Real Time

20:25 Cortesie per gli ospiti

21:35 Body Bizarre

Cine34

21:15 La dottoressa ci sta col colonnello

23:16 La dottoressa del distretto militare

Focus

20:31 Paranormal tv – PrimaTv

21:28 Shackleton – La piu’ grande delle avventure

23:23 Alla scoperta dei parchi nazionali del Nord America

01:25 Wild fighters – nati per combattere

Giallo

21:10 Capitaine Marleau

23:00 Vera

01:00 I misteri di Murdoch

TOP Crime

20:17 The Mentalist

21:16 Maigret ha un dubbio

23:07 Lo spirito del male (Perry Mason)

01:11 Law & Order: Special Victims Unit

Italia 2

20:14 The Middle

21:15 Amityville possession

23:22 Lights Out: Terrore nel buio

DMAX

20:30 Affari di famiglia

21:25 WWE Raw

23:40 Indagini paranormali con Josh Gates

Rai Storia

20:00 Il giorno e la storia

20:20 Eventi Scritto, letto, detto: Luisa Tasca

20:30 Passato e Presente – Giulio Cesare. Il mito – 18/12/2023

21:10 Nuovo Cinema Paradiso

23:10 Gianni Minà – Una vita da giornalista

00:50 Rai News Notte

00:55 Il giorno e la storia

01:15 Passato e Presente – Giulio Cesare. Il mito – 18/12/2023

Mediaset Extra

21:06 Grande Fratello (in diretta)

