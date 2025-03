Programmi in tv stasera: la guida TV di oggi

Programmi in TV stasera: ecco la Guida televisiva alla programmazione in prima, seconda e terza serata di oggi, 14 marzo 2025: scopriamo insieme quali sono i film in onda, ma anche cosa c’è da vedere in televisione.

La programmazione dei canali sul digitale terrestre di oggi

Tra sport, serie tv, lungometraggi, varietà e reality show, di certo non mancherà l’intrattenimento. Seguirete qualcosa sul digitale terrestre o preferirete vedere le piattaforme di streaming? Vediamo quali sono i programmi con la mini guida TV ai film, e non solo, di stasera, 14 marzo 2025, in onda in prima, in seconda e terza serata.

Guida TV ai programmi in onda stasera, 14 marzo 2025: la lista completa

Rai 1

20:00 TG 1

20:30 Cinque Minuti

20:35 Affari tuoi

21:30 The Voice Senior – Blind Auditions

23:55 TG1 Sera

00:00 TV7

Rai 2

20:30 TG2 20.30

21:00 TG2 Post

21:20 4 metà

23:15 Tango

Rai 3

20:00 Blob

20:15 Fin che la barca va

20:40 Il cavallo e la torre

20:55 Un posto al sole – EP6655

21:25 FarWest

00:00 TG3 Linea Notte

01:00 Meteo 3

01:05 TG3 Chi è di scena

01:20 TG Magazine

Rete 4

20:29 4 di sera

21:23 Quarto grado

00:55 All Rise

01:45 Ieri e oggi in tv special

Canale 5

20:00 TG5

20:38 Striscia la notizia

21:37 Le onde del passato – PrimaTv

23:46 TG5

00:33 La dea Fortuna

Italia 1

20:33 NCIS – Unità Anticrimine

21:24 Chief of Station – Verità a tutti i costi – PrimaTv

23:27 Code name Banshee – PrimaTv

01:18 Ciak speciale

LA7

20:00 Tg La7

20:35 Otto e mezzo

21:15 Propaganda Live

01:00 Tg La7

TV8

20:15 Celebrity Chef – Anteprima

20:20 Alessandro Borghese – Celebrity Chef

21:30 MasterChef Italia

NOVE

20:30 Don’t Forget the Lyrics

21:30 Fratelli di Crozza

23:40 Che tempo che fa

01:00 Fratelli di Crozza

20 — Venti

20:12 THE BIG BANG THEORY

21:10 Ghost Rider – Spirito di vendetta

23:04 After the Sunset

01:00 Dc’s Legends of Tomorrow

Rai 4

20:36 Criminal Minds XI ep.13

21:21 Man in the dark

22:46 Salt

00:28 Wonderland pt.23

01:04 Anica appuntamento al cinema

Iris

20:15 Walker Texas Ranger

21:18 Space cowboys

23:54 Scuola di cult

00:09 La recluta

Rai 5

20:29 Divini Devoti – E1

21:14 La voix humaine (Royal Opera House, 2023)

22:07 L’altra metà del cielo (Teatro alla Scala)

23:25 Amy Winehouse Live At Shepherd’s Bush

00:20 Tony Bennett and Lady Gaga: Cheek to Cheek Live!

01:13 Rai News Notte

Rai Movie

21:12 Il sipario strappato

23:24 Il buio oltre la siepe

01:40 Anica – Appuntamento al cinema

Rai Premium

20:20 Pezzi unici – S1E2 – La notte bianca

21:20 Imma Tataranni – Sostituto Procuratore – S4E3 – Quando finisce un amore

23:15 Che Dio ci aiuti – S8E3 – Io ti proteggerò

00:10 Che Dio ci aiuti – S8E4 – Smascherati

Cielo

20:00 Affari al buio

20:30 Affari di famiglia

21:20 Ma mère

23:15 Private collections

01:15 Sex Sells – WeezyWTF nel paese delle meraviglie del sesso

Twentyseven

21:16 Arma letale 3

23:31 Matricole dentro o fuori

01:23 Colombo

TV2000

20:00 Santo Rosario

20:40 TG 2000

21:00 Santo Rosario

21:40 Il Concerto

23:45 Effetto Notte – TV2000

LA7d

20:15 Ci vediamo in tribunale

21:15 Joséphine, Ange Gardien

00:55 Le regole del delitto perfetto

La 5

20:12 Uomini e donne

21:39 Miss Detective

23:52 Grande Fratello

Real Time

20:30 Casa a prima vista

21:30 Il forno delle meraviglie

23:05 The Bad Skin Clinic

Cine34

21:00 Grandi magazzini

23:26 Lui è peggio di me

01:27 Il merlo maschio

Focus

20:18 Com’erano fatti gli animali preistorici – PrimaTv

21:27 Ingegneria degli Epic Fail – PrimaTv

22:18 Il genio segreto della vita moderna – PrimaTv

23:32 Storie maledette

01:38 Come l’hanno costruito: Ingegneria senza segreti

Giallo

20:10 Soko Kitzbuhel – Misteri tra le montagne

21:10 Jacobs: un veterinario per agente

23:10 L’Ispettore Barnaby

TOP Crime

20:15 The Mentalist

21:14 Chicago P.D.

23:00 Law & Order: Special Victims Unit

23:55 Law & Order: Unità speciale

Italia 2

20:13 Due uomini e 1/2

21:14 Lights Out: Terrore nel buio

22:53 Hidden – Senza via di scampo

00:42 One Piece

DMAX

21:05 Basco Rosso

23:15 WWE Smackdown

02:40 Customer Wars

Rai Storia

20:10 Il giorno e la storia

20:30 Passato e Presente – Enrico Bartoletti, il Vescovo del Concilio

21:10 Un mondo diviso. Sognando la Luna (pt1)

22:05 Maxi-Il grande proceso alla mafia-L’astronave verde

22:55 Einstein in Italia

23:50 R.A.M Giuseppe Serpone,il soldato contadino

00:00 Rai News Notte

00:05 Il giorno e la storia

Mediaset Extra

21:06 Grande Fratello (in diretta)

