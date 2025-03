Programmi in tv stasera: la guida TV di oggi

Programmi in TV stasera: ecco la Guida televisiva alla programmazione in prima, seconda e terza serata di oggi, 13 marzo 2025: scopriamo insieme quali sono i film in onda, ma anche cosa c’è da vedere in televisione.

La programmazione dei canali sul digitale terrestre di oggi

Tra sport, serie tv, lungometraggi, varietà e reality show, di certo non mancherà l’intrattenimento. Seguirete qualcosa sul digitale terrestre o preferirete vedere le piattaforme di streaming? Vediamo quali sono i programmi con la mini guida TV ai film, e non solo, di stasera, 13 marzo 2025, in onda in prima, in seconda e terza serata.

Guida TV ai programmi in onda stasera, 13 marzo 2025: la lista completa

Rai 1

20:00 TG 1

20:30 Cinque Minuti

20:35 Affari tuoi

21:30 Che Dio ci aiuti – S8E5 – La vita che vorrei

22:35 Che Dio ci aiuti – S8E6 – Madri

23:35 Porta a Porta

23:55 TG1 Sera

23:59 Porta a Porta

01:20 Sottovoce

Rai 2

20:30 TG2 20.30

21:00 TG2 Post

21:20 Detectives – Casi risolti e irrisolti

23:45 Come ridevamo

00:45 Generazione Z

01:47 Meteo 2

Rai 3

20:00 Blob

20:15 Fin che la barca va

20:40 Il cavallo e la torre

20:50 Un posto al sole – EP6654

21:20 Splendida Cornice

00:00 TG3 Linea Notte

01:00 Meteo 3

Rete 4

20:29 4 di sera

21:23 Dritto e Rovescio

00:55 Drive up 2025

01:09 Found

Canale 5

20:01 TG5

20:39 Striscia la notizia

21:35 Grande Fratello

01:36 TG5

Italia 1

20:32 NCIS – Unità Anticrimine

21:23 Jurassic World

23:55 Old – PrimaTv

02:03 Studio aperto – la giornata

LA7

20:00 Tg La7

20:35 Otto e mezzo

21:15 Piazza Pulita

TV8

20:30 Europa e Conference League Prepartita

21:00 UEFA Europa League

23:00 The Karate Kid – La leggenda continua

01:30 FBI: Operazione tata

NOVE

20:30 Don’t Forget the Lyrics

21:30 Only Fun – Comico Show

23:50 Che tempo che fa – Il tavolo

20 — Venti

20:14 THE BIG BANG THEORY

21:10 After the Sunset

23:08 Trafficanti

Rai 4

20:35 Criminal Minds XI ep.12

21:19 Delitti in paradiso XIII ep.5

22:17 Delitti in paradiso XIII ep.6

23:20 High Heat – Fuoco mortale

00:42 Anica appuntamento al cinema

00:45 Criminal Minds XI ep.12

Iris

20:13 Walker Texas Ranger

21:16 58 minuti per morire – Die Harder

23:46 Viaggio in paradiso

Rai 5

20:06 Rai News Giorno

20:08 Piccola storia della musica – Lo stile classico, Prima parte

20:27 Sui binari dell’Antico Egitto – S1E4 – Assuan

21:14 Omaggio ad Antonio Vivaldi

22:21 Vivaldi: Juditha Triumphans

23:12 Bono: in attesa di un salvatore

00:06 Guns N’Roses – Appetite for Democracy

Rai Movie

21:10 La figlia oscura

23:15 Il vento e il leone

01:20 Anica – Appuntamento al cinema

Rai Premium

20:20 Un Professore – S2E12 – Epicuro: Tra vita e morte

21:20 Quel bambino non sarà mai tuo

22:50 Intrigo a Malta

00:25 Storie italiane

Cielo

20:00 Affari al buio

20:30 Affari di famiglia

21:20 Kickboxer – Il nuovo guerriero

23:10 I fiumi di porpora

Twentyseven

21:15 Via col vento

23:36 Elena di troia

01:45 Colombo

TV2000

20:00 Santo Rosario da Cascia

20:45 TG 2000

21:00 Il Santo Rosario da Fatima

21:40 Il mistero delle lettere perdute

23:55 Guerra e Pace

00:20 Laudato sì, una lettera per il mondo

LA7d

20:15 Ci vediamo in tribunale

21:15 The Queen – La regina

23:10 Julie & Julia

01:25 Le regole del delitto perfetto

La 5

20:13 Uomini e donne

21:40 The Perfect Man

23:46 Caro Evan Hansen

Real Time

20:30 Casa a prima vista

21:30 Vite al limite

Cine34

21:00 Ultimo – La sfida

00:47 Il premio

02:33 I barbieri di Sicilia

Focus

20:26 Com’erano fatti gli animali preistorici – PrimaTv

21:28 I padroni del cielo

22:24 Migrating to Mexico

23:46 Freedom – Oltre il confine

Giallo

20:10 Soko Kitzbuhel – Misteri tra le montagne

21:10 Vera

23:10 Alexa: vita da detective

TOP Crime

20:18 The Mentalist

21:16 Delitto a Kermadec

23:13 Law & Order: Special Victims Unit

00:58 Law & Order: Unita’ Speciale

Italia 2

20:15 Due uomini e 1/2

21:15 Hidden – Senza via di scampo

23:04 Sucker Punch

01:17 One Piece

DMAX

21:25 I pionieri dell’oro

01:15 Customer Wars

Rai Storia

20:10 Il giorno e la storia

20:30 Passato e Presente – Omicidio Sergio Ramelli la stagione della violenza – 13/03/2025

21:10 5000 anni e + Rapa Nui, indagine su una catastrofe

22:10 a.C.d.C. Marchfeld 1278. La battaglia per l’Europa

23:05 Luce e Glamour: Storia della Costa Azzurra

00:00 Rai News Notte

Mediaset Extra

21:06 Grande Fratello (in diretta)

