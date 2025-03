Programmi in tv stasera: la guida TV di oggi

Programmi in TV stasera: ecco la Guida televisiva alla programmazione in prima, seconda e terza serata di oggi, 12 marzo 2025: scopriamo insieme quali sono i film in onda, ma anche cosa c’è da vedere in televisione.

La programmazione dei canali sul digitale terrestre di oggi

Tra sport, serie tv, lungometraggi, varietà e reality show, di certo non mancherà l’intrattenimento. Seguirete qualcosa sul digitale terrestre o preferirete vedere le piattaforme di streaming? Vediamo quali sono i programmi con la mini guida TV ai film, e non solo, di stasera, 12 marzo 2025, in onda in prima, in seconda e terza serata.

Guida TV ai programmi in onda stasera, 12 marzo 2025: la lista completa

Rai 1

20:00 TG 1

20:30 Cinque Minuti

20:35 Affari tuoi

21:30 What’s love?

23:30 Porta a Porta

23:55 TG1 Sera

23:59 Porta a Porta

Rai 2

20:30 TG2 20.30

21:00 TG2 Post

21:20 Rocco Schiavone S6E4 – Riusciranno i nostri eroi a ritrovare l’amico misteriosamente scomparso in Sudamerica?

23:20 Linea di confine – Il disastro Moby Prince

00:45 Storie di donne al bivio Mercoledì

Rai 3

20:00 Blob

20:15 Fin che la barca va

20:40 Il cavallo e la torre

20:50 Un posto al sole – EP6653

21:20 Chi l’ha visto?

00:00 TG3 Linea Notte

01:00 Meteo 3

01:05 TG Magazine

Rete 4

20:29 4 di sera

21:24 Fuori dal coro

00:58 90 minuti per salvarla

Canale 5

20:01 TG5

20:39 Striscia la notizia

21:35 Guinness – Lo show dei record

00:51 TG5

Italia 1

20:31 NCIS – Unità Anticrimine

21:23 Rampage: Furia animale

23:38 Hulk

LA7

20:00 Tg La7

20:35 Otto e mezzo

21:15 Una Giornata particolare

23:50 Barbero risponde

00:20 La7 Doc

01:25 Tg La7

TV8

20:20 Tv8 Champions Night

21:00 Champions League

23:00 Tv8 Champions Night

00:00 Gialappa’s Cempions

NOVE

20:30 Don’t Forget the Lyrics

21:30 Mai stati uniti

23:25 Ex – Amici come prima!

20 — Venti

20:12 THE BIG BANG THEORY

21:09 Trafficanti

23:30 Independence Day

Rai 4

20:34 Criminal Minds XI ep.11

21:20 Alert: Missing Persons Unit S2E7

22:04 Alert: Missing Persons Unit S2E8

22:50 Double Impact – Vendetta finale

00:42 Criminal Minds XI ep.11

Iris

20:09 Walker Texas Ranger

21:13 Cast Away

23:55 A History of Violence

Rai 5

20:26 Sui binari dell’Antico Egitto – S1E3 – Luxor

21:14 Art Night Puntata 8 – I Divisionisti

22:17 Come ridevamo – Puntata del 06/03/2025

23:08 Little Satchmo, la figlia segreta di Louis Armstrong

00:03 David Bowie: Ziggy Stardust

01:33 Rai News Notte

01:36 I tre architetti: Frank Lloyd Wright – E1

Rai Movie

21:10 Anna (2019)

23:10 Movie Mag

23:35 Marnie

Rai Premium

20:20 Un Professore – S2E10 – Orazio: Carpe diem

21:20 Stasera tutto è possibile – Puntata del 11/03/2025

00:00 La Nave dei Sogni – Viaggi di Nozze in Marocco

Cielo

20:00 Affari al buio

20:30 Affari di famiglia

21:20 Arctic

23:15 La donna lupo

00:50 Seconda pelle

Twentyseven

21:15 Via col vento

23:16 Caro zio Joe

TV2000

20:00 Santo Rosario da Cascia

20:40 TG 2000

21:00 Santo Rosario

21:40 Di Bella sul 28

22:30 Soul

23:25 Laudato sì, una lettera per il mondo

LA7d

20:15 Ci vediamo in tribunale

21:15 Ritorno a Cold Mountain

00:10 C’era una volta a New York

La 5

20:13 Uomini e donne

21:40 Ti odio, ti lascio, ti…

23:50 Due settimane per innamorarsi

01:41 Grande Fratello (in diretta)

Real Time

20:30 Casa a prima vista

21:30 The Golden Bachelor – Non è mai troppo tardi per innamorarsi

23:00 Take My Tumor – Chirurgia estrema

00:55 Body Bizarre

01:50 L’uomo con il pene sul braccio

Cine34

21:00 Se mi lasci non vale

23:09 La casa di famiglia

00:46 Il tenente dei Carabinieri

Focus

20:26 Com’erano fatti gli animali preistorici – PrimaTv

21:29 I campioni del regno animale – PrimaTv

22:27 I signori della notte

23:41 L’enigma della mummia della palude

00:52 Kromdraai: due bambini nella culla dell’umanita’

01:50 Come l’hanno costruito: Ingegneria senza segreti

Giallo

20:10 Soko Kitzbuhel – Misteri tra le montagne

21:10 Ludwig

23:10 I misteri di Brokenwood

TOP Crime

20:16 The Mentalist

21:15 Law & Order: Unità Speciale

23:01 Law & Order: Special Victims Unit

00:43 FBI: Most Wanted

Italia 2

20:15 Due uomini e 1/2

21:15 Sucker Punch

23:36 THE BIG BANG THEORY

01:45 One Piece

DMAX

21:25 La fattoria Clarkson

23:15 WWE NXT

00:10 Quei cattivi vicini

01:05 Customer Wars

Rai Storia

20:10 Il giorno e la storia

20:30 Passato e Presente – Benazir Bhutto, una donna alla guida del Pakistan – 03/05/2024

21:10 Mai + trasmessi – 1965 I capostipiti

22:05 Aiutami a fare da solo

23:00 Il sorriso di un bambino

23:55 5000 anni e +. La lunga storia dell’umanità – Tre maestri a Roma: Leonardo, Michelangelo, Raffaello – 26/09/2024

00:55 Rai News Notte

01:00 Il giorno e la storia

Mediaset Extra

21:06 Grande Fratello (in diretta)

Foto di repertorio