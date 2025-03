Programmi in tv stasera: la guida TV di oggi

Programmi in TV stasera: ecco la Guida televisiva alla programmazione in prima, seconda e terza serata di oggi, 11 marzo 2025: scopriamo insieme quali sono i film in onda, ma anche cosa c’è da vedere in televisione.

La programmazione dei canali sul digitale terrestre di oggi

Tra sport, serie tv, lungometraggi, varietà e reality show, di certo non mancherà l’intrattenimento. Seguirete qualcosa sul digitale terrestre o preferirete vedere le piattaforme di streaming? Vediamo quali sono i programmi con la mini guida TV ai film, e non solo, di stasera, 11 marzo 2025, in onda in prima, in seconda e terza serata.

Guida TV ai programmi in onda stasera, 11 marzo 2025: la lista completa

Rai 1

20:00 TG 1

20:30 Cinque Minuti

20:35 Affari tuoi

21:30 Miss Fallaci – S1E7 – Una ragazza non piange

22:25 Miss Fallaci – S1E8 – Oriana

23:25 Porta a Porta

23:55 TG1 Sera

Rai 2

20:30 TG2 20.30

21:00 TG2 Post

21:20 Stasera tutto è possibile

00:00 Stasera c’è Cattelan su Rai2

Rai 3

20:00 Blob

20:15 Fin che la barca va

20:40 Il cavallo e la torre

20:50 Un posto al sole – EP6652

21:20 Le Ragazze

23:15 A casa di Maria Latella

00:00 TG3 Linea Notte

01:00 Meteo 3

01:05 TG Magazine

Rete 4

20:29 4 di sera

21:23 E’ sempre Cartabianca

00:56 Dalla parte degli animali

Canale 5

20:01 TG5

20:39 Striscia la notizia

21:37 La Sirenetta – PrimaTv

00:17 X-style

00:58 TG5

01:40 Striscia la notizia

Italia 1

20:26 NCIS – Unità Anticrimine

21:15 Le iene show

01:10 American Dad!

LA7

20:00 Tg La7

20:35 Otto e mezzo

21:15 Di Martedì

01:00 Tg La7

01:10 Otto e mezzo

TV8

20:15 Celebrity Chef – Anteprima

20:20 Alessandro Borghese – Celebrity Chef

21:30 The Karate Kid – La leggenda continua

NOVE

20:30 Don’t Forget the Lyrics

21:30 Man on fire – Il fuoco della vendetta

00:20 Alive – I sopravvissuti delle Ande

20 — Venti

20:11 THE BIG BANG THEORY

21:11 Independence Day

00:07 Into the Sun

01:54 Pressing 20 in rete 2024/2025

Rai 4

20:34 Criminal Minds XI ep.10

21:19 High Heat – Fuoco mortale

22:46 Wonderland pt.23

23:18 Pig – Il piano di Rob

00:49 Anica appuntamento al cinema

00:52 Criminal Minds XI ep.10

Iris

20:14 Walker Texas Ranger

21:17 Far West

23:38 Lo sperone insanguinato

Rai 5

20:28 Sui binari dell’Antico Egitto – S1E2 – Cairo

21:16 Monica

23:06 Remo

23:22 David Gilmour – Wider Horizons

00:35 Quando mi prende una canzone

01:27 Rai News Notte

Rai Movie

21:10 Il buio oltre la siepe

23:25 American Assassin

01:20 Anica – Appuntamento al cinema

01:25 Transcendence

Rai Premium

20:20 Un Professore – S2E8 – Kirkegaard: che ci faccio qui?

21:20 Dawn – Sussurri nella notte

22:50 Prigioniera di un incubo

Cielo

20:20 Affari di famiglia

21:20 Il Trono di Spade

23:25 L’instant infini

01:15 Tre donne immorali?

Twentyseven

21:16 Caro zio Joe

23:26 Come ti spaccio la famiglia

01:22 Colombo

TV2000

20:00 Santo Rosario da Cascia

20:40 TG 2000

21:00 Santo Rosario

21:40 Le petit piaf

22:50 Retroscena

23:30 Il mistero delle lettere perdute

LA7d

20:15 Ci vediamo in tribunale

21:15 Joséphine, Ange Gardien

21:15 Joséphine, Ange Gardien

00:55 Le regole del delitto perfetto

La 5

20:14 Uomini e donne

21:40 Due settimane per innamorarsi

23:44 Grande Fratello

Real Time

20:30 Casa a prima vista

21:30 Primo appuntamento

00:40 Dr. Pimple Popper: la dottoressa schiacciabrufoli

Cine34

21:00 Loro chi?

23:00 Tutti contro tutti

00:52 Abbronzatissimi 2 – Un anno dopo

Focus

20:25 Com’erano fatti gli animali preistorici – PrimaTv

21:27 Alla scoperta dei parchi nazionali del Nord America

23:35 Ercolano – I papiri perduti

00:45 Notre-Dame: What lies beneath

01:45 Come l’hanno costruito: Ingegneria senza segreti

02:27 Unearthed – La storia dalle fondamenta

Giallo

20:10 Soko Kitzbuhel – Misteri tra le montagne

21:10 Alexa: vita da detective

23:10 Astrid et Raphaelle

TOP Crime

20:19 The Mentalist

21:16 FBI: Most Wanted

23:03 Law & Order: Special Victims Unit

00:45 C.S.I. – Scena del crimine

Italia 2

20:00 Due uomini e 1/2

21:24 THE BIG BANG THEORY

23:43 One Piece

DMAX

21:25 Nudi e crudi XL

23:15 WWE Smackdown

01:05 KO! Botte da strada

Rai Storia

20:10 Il giorno e la storia

20:30 Passato e Presente – Guerra Fredda, l’arma della mente – 11/03/2025

21:10 Il declino di Hitler – Uccidere il Führer

22:05 1939-1945 La II Guerra Mondiale – Quell’estate del 1943

23:00 Mai + trasmessi – 1973 serata con Carla Fracci

00:00 Rai News Notte

00:05 Il giorno e la storia

00:25 Passato e Presente – Guerra Fredda, l’arma della mente – 11/03/2025

Mediaset Extra

21:11 Grande Fratello (in diretta)

