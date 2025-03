Programmi in tv stasera: la guida TV di oggi

Programmi in TV stasera: ecco la Guida televisiva alla programmazione in prima, seconda e terza serata di oggi, 10 marzo 2025: scopriamo insieme quali sono i film in onda, ma anche cosa c’è da vedere in televisione.

La programmazione dei canali sul digitale terrestre di oggi

Vediamo quali sono i programmi con la mini guida TV ai film, e non solo, di stasera, 10 marzo 2025, in onda in prima, in seconda e terza serata.

Guida TV ai programmi in onda stasera, 10 marzo 2025: la lista completa

Rai 1

20:00 TG 1

20:30 Cinque Minuti

20:35 Affari tuoi

21:30 Belcanto – S1E5 – La Cenerentola

22:45 Belcanto – S1E6 – Il flauto magico

23:45 XXI Secolo Quando il presente diventa futuro

23:55 TG1 Sera

00:00 XXI Secolo Quando il presente diventa futuro

01:15 Sottovoce

Rai 2

20:30 TG2 20.30

21:00 TG2 Post

21:20 99 da battere

23:50 90°… del Lunedì

Rai 3

20:00 Blob

20:15 Fin che la barca va

20:40 Il cavallo e la torre

20:50 Un posto al sole – EP6651

21:20 Lo stato delle cose

00:00 TG3 Linea Notte

01:00 Meteo 3

01:05 TG Magazine

Rete 4

20:29 4 di sera

21:24 Quarta Repubblica

00:59 The debt collector

Canale 5

20:01 TG5

20:39 Striscia la notizia

21:35 Grande Fratello

01:45 TG5

Italia 1

20:33 NCIS – Unità Anticrimine

21:25 Wonder Woman 1984

00:25 Sport Mediaset Monday Night

LA7

20:00 Tg La7

20:35 Otto e mezzo

21:15 La Torre di Babele

22:45 Fahrenheit 11/9

01:00 Tg La7

TV8

20:15 Celebrity Chef – Anteprima

20:20 Alessandro Borghese – Celebrity Chef

21:30 Bruno Barbieri – 4 Hotel

00:10 Cucine da incubo Italia

NOVE

20:30 Don’t Forget the Lyrics

21:30 Teresa Mannino – Sono nata il 23

23:30 Fratelli di Crozza

01:10 Highway Security: Spagna

01:40 Border Security: niente da dichiarare

03:50 Le meraviglie dell’Atlantico

20 20 — Venti

20:11 THE BIG BANG THEORY

21:10 Into the Sun

23:13 The Transporter Legacy

01:16 DC’s Legends of Tomorrow

Rai 4

20:32 Criminal Minds XI ep.9

21:19 Salt

22:56 Special Delivery

00:47 Anica appuntamento al cinema

00:50 Criminal Minds XI ep.9

Iris

20:13 Walker Texas Ranger

21:17 Sotto il segno del pericolo

00:17 Vi presento Joe Black

Rai 5

20:27 Sui binari dell’Antico Egitto – S1E1 – Alessandria

21:14 36 Quai des Orfèvres

23:03 Pagine Il giro del mondo in 80 giorni

00:02 David Bowie: Finding Fame – Nascita di una star

01:33 Rai News Notte

Rai Movie

21:10 Tombstone

23:20 Sfida all’O.K. Corral

01:30 L’uomo fedele

Rai Premium

20:25 Un Professore – S2E6 – Thoreau: Un pianeta da salvare

21:20 Intrigo a Malta

22:50 Dawn – Fantasmi del passato

00:25 Storie italiane

Cielo

20:00 Affari al buio

20:30 Affari di famiglia

21:20 Il triangolo delle Bermuda – Mare del Nord

00:00 Sex Sells – WeezyWTF nel paese delle meraviglie del sesso

00:50 Sex School

01:15 Sticky: l’amore fai da te

Twentyseven

21:16 Come ti spaccio la famiglia

23:23 Mamma, ho perso l’aereo

01:13 Colombo

TV2000

20:00 Santo Rosario da Cascia

20:40 TG 2000

21:00 Santo Rosario

21:40 La Bibbia: Mosè

22:50 Indagine ai confini del sacro

LA7d

20:15 Ci vediamo in tribunale

21:15 Un giorno come tanti

23:20 White Oleander – Oleandro Bianco

01:25 Le regole del delitto perfetto

La 5

20:14 Uomini e donne

21:40 La musica nel cuore – August Rush

23:57 Una ragazza speciale

01:47 Grande Fratello (in diretta)

Real Time

20:30 Casa a prima vista

21:30 Hercai – Amore e vendetta

00:40 Aiden: un bambino unico al mondo

01:35 Storie straordinarie

Cine34

21:00 Non si ruba a casa dei ladri

22:55 Vi racconto

23:11 In questo mondo di ladri

Focus

20:25 Com’erano fatti gli animali preistorici – PrimaTv

21:27 Storie maledette – PrimaTv

22:25 Storie maledette

23:41 I grandi misteri della Bibbia

01:45 Come l’hanno costruito: Ingegneria senza segreti

Giallo

20:10 Soko Kitzbuhel – Misteri tra le montagne

21:10 Astrid et Raphaelle

23:20 Capitaine Marleau

01:10 I misteri di Murdoch

TOP Crime

20:18 The Mentalist

21:15 C.S.I. – Scena del crimine

23:03 Law & Order: Special Victims Unit

00:51 Lo spirito del male (Perry Mason)

Italia 2

20:31 Due uomini e 1/2

21:25 One Piece – PrimaTv

23:40 THE BIG BANG THEORY

01:54 One Piece

DMAX

21:25 La febbre dell’oro: SOS miniere

23:15 WWE Raw

01:15 KO! Botte da strada

Rai Storia

20:10 Il giorno e la storia

20:30 Passato e Presente – La Napoli di Carlo di Borbone

21:10 Luce e Glamour: Storia della Costa Azzurra

22:10 La bussola e la clessidra – Antico Egitto

23:10 Il declino di Hitler- Battaglia di Stalingrado

00:10 Rai News Notte

00:15 Il giorno e la storia

00:35 Passato e Presente – La Napoli di Carlo di Borbone

Mediaset Extra

21:06 Grande Fratello (in diretta)

