Programmi in tv stasera: la guida TV di oggi

Programmi in TV stasera: ecco la Guida televisiva alla programmazione in prima, seconda e terza serata di oggi, 9 marzo 2025: scopriamo insieme quali sono i film in onda, ma anche cosa c’è da vedere in televisione.

La programmazione dei canali sul digitale terrestre di oggi

Tra sport, serie tv, lungometraggi, varietà e reality show, di certo non mancherà l’intrattenimento. Seguirete qualcosa sul digitale terrestre o preferirete vedere le piattaforme di streaming? Vediamo quali sono i programmi con la mini guida TV ai film, e non solo, di stasera, 9 marzo 2025, in onda in prima, in seconda e terza serata.

Guida TV ai programmi in onda stasera, 9 marzo 2025: la lista completa

Rai 1

20:00 TG 1

20:35 Affari tuoi

21:30 Imma Tataranni – Sostituto Procuratore – S4E3 – Quando finisce un amore

23:35 TG1 Sera

23:40 Speciale Tg1 – Come eravamo, sebben che siamo donne

00:50 Mille e un libro

Rai 2

20:30 TG2 20.30

21:00 N.C.I.S. S22E4 – Bastoni e pietre

21:50 N.C.I.S. Origins S1E4 – Non tutto è perduto

22:45 La Domenica Sportiva… al 90°

00:30 L’altra DS

01:05 Meteo 2

Rai 3

20:00 Blob

20:30 La piaga dei femminicidi – PresaDiretta

21:20 Cittadinanza all’Italiana – PresaDiretta

23:15 Onore al merito

00:00 TG3 Mondo

00:25 Meteo 3

00:30 In Mezz’ora

Rete 4

20:30 4 di sera weekend

21:24 Zona bianca

00:58 Tutta colpa del paradiso

Canale 5

20:01 TG5

20:39 Paperissima Sprint

21:28 Riassunto – tradimento

21:31 Tradimento – PrimaTv

00:06 Pressing

01:45 TG5

Italia 1

20:25 NCIS – Unità Anticrimine

21:13 Le iene

01:09 American Dad! – PrimaTv

01:59 Ciak speciale

LA7

20:00 Tg La7

20:35 In altre parole – Domenica

21:15 Nuclear

23:15 C’era una volta… Il Novecento

00:50 Tg La7

TV8

20:20 Alessandro Borghese – 4 ristoranti

21:30 L’amore bugiardo – Gone Girl

23:50 Bruno Barbieri – 4 Hotel

NOVE

20:00 Che tempo che fa

22:45 Che tempo che fa – Il tavolo

01:00 Cash or Trash – Chi offre di più?

20 — Venti

21:05 The Transporter Legacy

23:02 Hard Kill

00:56 DC’s Legends of Tomorrow

Rai 4

20:32 Alert: Missing Persons Unit S2E6 Jedidiah & Lucy

21:20 La cospirazione del Cairo

23:22 Il Maestro Giardiniere

Iris

21:13 L’ultimo samurai

00:27 Deepwater: Inferno sull’Oceano

Rai 5

20:40 Piano Pianissimo – E6

20:51 Movie Mag – Puntata del 05/03/2025

21:16 Di là dal fiume e tra gli alberi – S7E3 – Aosta, una Roma tra le Alpi

22:13 Lezioni di Piano S1E3 – Nouméa

22:42 Essere Maxxi – Nicola Piovani

23:09 Sulle ali della musica

01:23 Rai News Notte

Rai Movie

21:10 Il vento e il leone

23:15 Ti odio, anzi no, ti amo!

01:00 Under Suspicion

Rai Premium

21:20 The Voice Senior – Blind Auditions

23:50 Il Paradiso delle Signore – Daily – S9E118

Cielo

20:00 Affari al buio

20:30 Affari di famiglia

21:20 I fiumi di porpora

23:15 Seconda pelle

Twentyseven

21:15 Mamma, ho perso l’aereo

23:15 Scuola di Polizia 6: La città è assediata

00:53 Scuola di polizia 3: Tutto da rifare

TV2000

20:00 Santo Rosario da Cascia

20:40 TG 2000

21:00 Santo Rosario

21:40 Amelia

23:55 Il padre della sposa 2

01:30 Effetto Notte – TV2000

02:00 Angelus

LA7d

20:20 Eden – Missione Pianeta

21:20 Addio Miss Marple

23:10 Miss Marple – Il terrore viene per posta

01:00 Boston Legal

La 5

20:12 Endless Love

21:10 Una ragazza speciale

23:06 Amici di Maria

Real Time

20:10 The Golden Bachelor – Non è mai troppo tardi per innamorarsi

21:30 90 giorni per innamorarsi: e poi…

23:20 ER: storie incredibili

Cine34

21:00 Il bisbetico domato

23:17 Stasera a casa di Alice

01:40 L’esorciccio

Focus

20:24 Venezia: Bellezza a filo d’acqua

21:28 Freedom – Oltre il confine

00:00 I campioni del regno animale

01:07 Licaoni nella terra dei leoni

Giallo

21:10 I misteri di Brokenwood

23:05 Ludwig

TOP Crime

20:17 The Mentalist

21:15 Lo spirito del male (Perry Mason)

23:17 Maigret e Felicie

Italia 2

20:18 The Middle

21:15 THE BIG BANG THEORY

23:31 Venerdi

01:28 Dragon Ball Z: I tre super Saiyan

DMAX

20:30 L’Eldorado della droga: viaggio in USA

21:25 Border Security: Nord Europa

23:15 Basco Rosso

Rai Storia

20:00 Il giorno e la storia

20:20 Eventi Scritto, letto, detto: Massimo Oldoni

20:30 Passato e Presente – La Jugoslavia di Tito

21:10 Chiara

22:50 Viaggio in Sicilia – E4 – Siracusa e il mito greco

23:35 R.A.M Spie – Mario Carletti

00:00 Rai News Notte

00:05 Il giorno e la storia

00:25 Passato e Presente – La Jugoslavia di Tito

Mediaset Extra

21:06 Grande Fratello (in diretta)

