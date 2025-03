Programmi in tv stasera: la guida TV di oggi

Programmi in TV stasera: ecco la Guida televisiva alla programmazione in prima, seconda e terza serata di oggi, 8 marzo 2025: scopriamo insieme quali sono i film in onda, ma anche cosa c’è da vedere in televisione.

La programmazione dei canali sul digitale terrestre di oggi

Tra sport, serie tv, lungometraggi, varietà e reality show, di certo non mancherà l’intrattenimento. Seguirete qualcosa sul digitale terrestre o preferirete vedere le piattaforme di streaming? Vediamo quali sono i programmi con la mini guida TV ai film, e non solo, di stasera, 8 marzo 2025, in onda in prima, in seconda e terza serata.

Guida TV ai programmi in onda stasera, 8 marzo 2025: la lista completa

Rai 1

20:00 TG 1

20:35 Affari tuoi

21:30 L’Eredità Sanremo

00:10 TG1 Sera

00:15 Serenight

Rai 2

20:30 TG2 20.30

21:00 TG2 Post

21:20 Elsbeth S1E9 – Dolce giustizia

22:10 Elsbeth S1E10 – Un giusto finale

23:00 90°… del Sabato

00:00 Tg2 Storie – I racconti della settimana

00:44 Meteo 2

00:50 TG2 Mizar

01:20 TG2 Cinematinée

01:25 TG2 Achab Libri

Rai 3

20:00 BlobiPierBolico

20:15 La Confessione

21:20 Indovina chi viene a cena

23:10 TG3 Mondo

23:35 TG3 Agenda del Mondo

23:40 Meteo 3

23:45 Il Presidio

00:40 Appuntamento al cinema

Rete 4

20:30 4 di sera weekend

21:31 I due superpiedi quasi piatti

23:57 After the Sunset

01:53 Tg4 – Ultima ora

Canale 5

20:01 TG5

20:37 Striscia la notizia

21:33 C’è posta per te

00:51 Speciale Tg5

01:39 TG5

Italia 1

20:32 NCIS – Unità Anticrimine

21:24 Il Gatto con gli Stivali 2: L’ultimo desiderio – PrimaTv

23:25 Il professore matto

01:19 Studio aperto – la giornata

01:35 Sport mediaset – la giornata i1

LA7

20:00 Tg La7

20:35 In altre parole

23:30 Uozzap Collezione

00:15 Tg La7

00:25 Anticamera con vista

TV8

20:20 Alessandro Borghese – 4 ristoranti

23:00 Bruno Barbieri – 4 Hotel

00:25 Alessandro Borghese 4 ristoranti estate

01:35 Che fine hanno fatto i Morgan?

NOVE

20:10 Fratelli di Crozza

21:30 Accordi & Disaccordi

20 — Venti

20:05 THE BIG BANG THEORY

21:05 Hard Kill

23:02 King Arthur

01:18 DC’s Legends of Tomorrow

Rai 4

20:35 Coroner S1E2 Episodio 2

21:19 Holy Spider

23:15 The Alleys

01:16 Anica appuntamento al cinema

Iris

21:13 Seven

23:37 Nomis

01:22 L’ esercito delle dodici scimmie

Rai 5

21:15 40 e sto. Manuale di sopravvivenza alla maleducazione sentimentale

22:55 Visioni Ritratto di Donne Prima Visione

23:51 Else – Opera in un atto

00:52 The Great Songwriters: Johnny Marr

Rai Movie

21:10 A casa tutti bene

23:03 La promessa dell’assassino

00:49 Official Secrets – Segreto di Stato

Rai Premium

21:20 Che Dio ci aiuti – S8E3 – Io ti proteggerò

22:10 Che Dio ci aiuti – S8E4 – Smascherati

23:15 Imma Tataranni – Sostituto Procuratore – S4E2 – Amori impossibili

00:50 La Squadra – S5E15

Cielo

20:20 Affari di famiglia

21:20 Volavérunt

23:20 Planet Sex con Cara Delevingne

Twentyseven

21:15 Scuola di Polizia 6: La città è assediata

22:45 Arma letale 2

00:47 Daddy’s Home 2

TV2000

20:00 Santo Rosario da Cascia

20:45 TG 2000

21:10 Malala

22:45 La ragazza del dipinto

00:30 La compieta preghiera della sera

LA7d

20:25 Desperate Housewives

21:20 Julie & Julia

23:35 Il favoloso mondo di Amélie

01:55 Coco Chanel & Igor Stravinsky

La 5

20:10 Endless Love

21:10 Rosamunde Pilcher: I battiti del cuore

22:57 Instant Family

Real Time

20:25 Cortesie per gli ospiti

21:30 Il Dottor Alì

00:20 Body Bizarre

Cine34

21:15 La dottoressa del distretto militare

23:08 Cornetti alla crema

Focus

20:23 Ercolano – I papiri perduti

21:28 Venezia: Bellezza a filo d’acqua

22:25 Unmovable Tower of Pisa

23:42 Alla scoperta dei parchi nazionali del Nord America

Giallo

21:10 Capitaine Marleau

22:55 Vera

TOP Crime

20:19 The Mentalist

21:15 Maigret e Felicie

23:18 La signora di mezzanotte (Perry Mason)

Italia 2

20:15 The Middle

21:15 Venerdi

23:15 The apparition

00:57 Dragon Ball Z: L’invasione di Neo Nameck

DMAX

20:30 Affari di famiglia

21:25 Aeroporto di Roma: traffico illegale

23:15 Indagini paranormali con Josh Gates

Rai Storia

20:00 Il giorno e la storia

20:20 Eventi Scritto, letto, detto: Laura Mariani

20:30 Passato e Presente – Piccole Donne. Louisa Alcott e l’utopia femminile – 08/03/2024

21:10 Gli ordini sono ordini

22:40 Illuminate – Oriana Fallaci: il lato oscuro della Luna

23:30 Lavinia e Artemisia donne e pittrici del `600

23:35 Punte di diamante

00:30 Rai News Notte

00:35 Il giorno e la storia

Mediaset Extra

21:06 Grande Fratello (in diretta)

