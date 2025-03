Programmi in tv stasera: la guida TV di oggi

Programmi in TV stasera: ecco la Guida televisiva alla programmazione in prima, seconda e terza serata di oggi, 6 marzo 2025: scopriamo insieme quali sono i film in onda, ma anche cosa c’è da vedere in televisione.

La programmazione dei canali sul digitale terrestre di oggi

Tra sport, serie tv, lungometraggi, varietà e reality show, di certo non mancherà l’intrattenimento. Seguirete qualcosa sul digitale terrestre o preferirete vedere le piattaforme di streaming? Vediamo quali sono i programmi con la mini guida TV ai film, e non solo, di stasera, 6 marzo 2025, in onda in prima, in seconda e terza serata.

Guida TV ai programmi in onda stasera, 6 marzo 2025: la lista completa

Rai 1

20:00 TG 1

20:30 Cinque Minuti

20:35 Affari tuoi

21:30 Che Dio ci aiuti – S8E3 – Io ti proteggerò

22:25 Che Dio ci aiuti – S8E4 – Smascherati

23:25 Porta a Porta

23:55 TG1 Sera

23:59 Porta a Porta

01:10 Sottovoce

Rai 2

20:30 TG2 20.30

21:00 TG2 Post

21:20 Detectives – Casi risolti e irrisolti

23:30 Come ridevamo

00:30 Generazione Z

01:29 Meteo 2

Rai 3

20:00 Blob

20:15 Via Dei Matti n°0 – Casadilego

20:40 Il cavallo e la torre

20:50 Un posto al sole – EP6649

21:20 Splendida Cornice

00:00 TG3 Linea Notte

01:00 Meteo 3

Rete 4

20:29 4 di sera

21:23 Dritto e Rovescio

00:54 Drive up 2025

01:07 Found

Canale 5

20:01 TG5

20:38 Striscia la notizia

21:34 Grande Fratello

01:42 TG5

Italia 1

20:32 NCIS – Unità Anticrimine

21:22 Harry Potter e i doni della morte: Parte II

23:56 Fallen

01:42 Studio aperto – la giornata

LA7

20:00 Tg La7

20:35 Otto e mezzo

21:15 Piazza Pulita

01:00 Tg La7

TV8

20:30 Europa e Conference League Prepartita

21:00 UEFA Europa League

23:00 Scuderia Ferrari Drivers Presentation

NOVE

20:30 Cash or Trash – Chi offre di più?

21:30 Only Fun – Comico Show

23:50 Che tempo che fa – Il tavolo

01:50 Highway Security: Spagna

20 — Venti

20:16 THE BIG BANG THEORY

21:10 V per Vendetta

23:42 Survivor

Rai 4

20:36 Criminal Minds XI ep.7

21:22 Delitti in paradiso XIII ep.3

22:21 Delitti in paradiso XIII ep.4

23:25 Trauma Center

01:04 Anica appuntamento al cinema

01:08 Criminal Minds XI ep.7

01:56 Criminal Minds: Beyond Borders II ep.8

Iris

20:18 Walker Texas Ranger

21:14 Trappola di cristallo

23:46 Payback – La rivincita di Porter

01:39 Elena di troia

Rai 5

20:27 I Pirenei con Michael Portillo – S1E3

21:14 Myung-Whun Chung per Brahms e Beethoven

23:56 Guns N’Roses – Appetite for Democracy

01:36 David Gilmour – Wider Horizons

Rai Movie

21:10 Black Butterfly

22:45 Georgetown

00:25 La regola del silenzio

Rai Premium

20:25 Un Professore – S2E2 – Bergson: Il tempo

21:20 Prigioniera di un incubo

22:50 Concerto per la pace

00:00 Gemelli, cucina e amore

Cielo

20:00 Affari al buio

20:30 Affari di famiglia

21:20 Machete Kills

23:15 Million Dollar Baby

01:50 Adult Insider

Twentyseven

21:16 Ben Hur

23:07 Conan il distruttore

00:57 Colombo

TV2000

20:00 Santo Rosario da Cascia

20:45 TG 2000

21:15 Il mistero delle lettere perdute

23:30 Guerra e Pace

23:50 La compieta preghiera della sera

LA7d

20:15 Ci vediamo in tribunale

21:15 Tra le nuvole

23:20 La frode

01:25 Le regole del delitto perfetto

La 5

20:14 Uomini e donne

21:36 Un amore senza fine

23:39 Pitch Perfect

Real Time

20:30 Casa a prima vista

21:30 Vite al limite

Cine34

21:00 Ultimo

00:28 Classe Z

Focus

20:31 Com’erano fatti gli animali preistorici – PrimaTv

21:28 I grandi misteri della Bibbia

23:27 Freedom – Oltre il confine

01:54 Mayday: Air Disaster – The Accident Files

Giallo

20:10 Soko Kitzbuhel – Misteri tra le montagne

21:10 Vera

23:10 Alexa: vita da detective

TOP Crime

20:17 The Mentalist

21:15 Delitto in Amboise

23:20 Law & Order: Special Victims Unit

01:02 Law & Order: Unità Speciale

Italia 2

20:17 Due uomini e 1/2

21:15 La maschera di cera

23:37 Upgrade

DMAX

21:25 I pionieri dell’oro

01:15 Caught! Magilla

Rai Storia

20:05 Iconologie Quotidiane. Sibille e Profeti nella Volta della Sistina di Michelangelo Buonarroti (pt.3)

20:10 Il giorno e la storia

20:30 Passato e Presente – I giusti fra le nazioni. Storie di soccorritori – 06/03/2023

21:10 5000 anni e +. La lunga storia dell’umanità – Tre maestri a Roma: Leonardo, Michelangelo, Raffaello – 26/09/2024

22:10 La croce e la spada-San Domenico

23:00 Storia della costiera amalfitana

23:50 Personaggi Intervista a Lou Reed

00:00 Rai News Notte

00:05 Il giorno e la storia

Mediaset Extra

21:06 Grande Fratello (in diretta)

Foto di repertorio